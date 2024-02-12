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NBA／熱火羅賓森勾手遭甩出球場怒批骯髒 布朗：問他做了什麼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火羅賓森(左)與塞爾蒂克布朗衝突。路透
熱火羅賓森(左)與塞爾蒂克布朗衝突。路透

過去兩年在東區冠軍賽交手都火花不斷的塞爾蒂克與熱火，今天上演本季第3度的交手，雙方依舊肢體碰撞不斷，甚至在第四節還爆發塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）與熱火羅賓森（Duncan Robinson）的手勾手衝突事件，不過最終塞爾蒂克仍是在布朗、泰托姆（Jayson Tatum）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攜手攻下71分領軍下，以110：106擊敗熱火，收下對戰3連勝。

塞爾蒂克與熱火過去兩年都在東區冠軍賽碰頭，且都打到搶七才分出勝負，其中去年遭到淘汰的塞爾蒂克，在本賽季大幅補強組成「四星連線」陣容後，也被看好有機會衝擊總冠軍，相較之下熱火在例行賽依舊打得跌跌撞撞，今天賽前僅排在東區第8名。

不過雙方今天再度碰頭依舊打得火花不斷，尤其在第四節剩下7分54秒時，塞爾蒂克布朗因為不滿熱火鄧肯在防守時不斷將手纏繞在他身上，使勁將他拋出了球場外，最終吞下一級惡意犯規，鄧肯則是吞下一次一般犯規，而布朗這次的舉動，也讓鄧肯在賽後直言批評「骯髒」，「我認為這是非常不必要、危險且過度的動作。」

不過布朗也強調，自己的動作並沒有太多不妥之處，且是羅賓森引發這次的衝突，「我認為我沒有什麼問題，該問他自己做了什麼，他試圖讓我們兩個糾纏在一起，裁判已經響哨，但他仍試圖繼續糾纏，所以我只是嘗試讓我的手恢復自由。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也認為，在這次的衝突事件中並沒有太大的問題，並認為這只是球賽激情的一部分，「我認為布朗處理得很好，我覺得他們之後的對抗很棒，這對於比賽來說是很重要的一部分。」

在衝突事件結束後，布朗也用場上表現證明自己，他在比賽剩下3分13秒熱火追到僅剩3分差距時，先是砍進一記三分球，又完成一次關鍵上籃，幫助塞爾蒂克取得5分領先，最終綠衫軍也以4分差距取勝，本季3度交手熱火都拿下勝利。

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