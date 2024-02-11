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NBA／死敵再碰頭 諾基奇稱格林沒學到教訓：他還會再動手

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林(左)與諾基奇。 法新社
格林(左)與諾基奇。 法新社

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）和太陽隊諾基奇（Jusuf Nurkic）去年12月的衝突，今天碰頭再延燒，兩人肢體接觸不少，還互相比出挑釁手勢，賽後繼續互噴，諾基奇批評格林「沒得到教訓」，格林反擊說，他永不退縮。

兩人「恩怨」早在去年底時就累積，當時格林一掌打在諾基奇臉上，將對手「撂倒」，當下就被裁判吹出場，聯盟更追加無限期禁賽，直到格林接受完整諮商，並和球隊、聯盟多次會談，才在上月解禁回歸。

禁賽歸隊後首度面對太陽，格林和諾基奇再度槓上，第三節7分10秒諾基奇單打格林成功後，比出「Too Small」的嘲諷手勢，不到2分鐘後格林馬上還以顏色，他在一對一打掉諾基奇後同樣手掌拍地，用相同動作回敬給對手。

最終勇士以113：112氣走太陽，格林15分、7籃板、9助攻表現也優於打26分鐘只拿6分、6籃板、4助攻的諾基奇；兩人賽後嘴巴也沒饒過對方，繼續隔空交火。

格林嗆說，身為防守者，不可能毫無作為，他還嗆說諾基奇大概比自己重70磅（約32公斤），卻只能把球放進框而已。

諾基奇則以「難過」形容再度和格林碰頭的感想，「他根本沒學到任何教訓，只是時間問題，他會再打人，收回我說過的一切，他不值得再一次的機會。」

聽到諾基奇的說法，格林賽後記者會回應說，自己今晚表現出色，「他想從我頭上躍過，並沒成功。如果他想要我向他一樣走過去，我絕對不會這樣做，安靜的人不會贏球。」諾基奇對格林的感想也很快就傳到勇士休息室，引來一陣搖頭訕笑，投進0.7秒「準絕殺」外線的柯瑞（Stephen Curry）更以「愚蠢」來形容諾基奇的發言。

柯瑞表示，格林回歸後，每場比賽都幫助到球隊提升，除連結團隊的防守，進攻也有發揮，「他今天的表現，尤其是第四節，給了我們很好的能量和贏下比賽的鬥志。」他補充說，格林知道如何守住界線，第三節只是用同樣方式回應對手，「這可能是我們看過最好的一場比賽。」

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