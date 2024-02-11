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NBA／談柯瑞神奇「準絕殺」 小裴頓4字神回答
勇士隊今天和太陽隊激戰到最後一刻，勇士靠當家球星柯瑞（Stephen Curry）0.7秒飆進致勝三分球「準絕殺」太陽，以113：112迎接4連勝，今天傷後回歸的小裴頓（Gary Payton II）賽後訪問時提到隊友神勇表現，以4字「神回應」。
「有柯瑞，永遠不用擔心。（Stephen Curry, never worry.）」小裴頓接受《NBC Sports Bay Area》訪問時說。
勇士最後3.3秒還落後2分，邊線發球直接找到柯瑞，他翻身跳投出手，飆進33呎的大號外線，這也是他今天投進的第9記三分彈，合計近兩場共飆進20記三分球。
在柯瑞30分領軍下，4連勝的勇士戰績來到25勝25敗，勝率終於回到5成。
上月因腿部拉傷連續缺席16場比賽的小裴頓，回歸首戰也有亮眼表現，板凳出發的他上場14分鐘就攻下11分，且是5投5中的百分百演出，另外貢獻4籃板、2助攻、1抄截和1阻攻。
STEPHEN CURRY GIVES THE WARRIORS THE 113-112 LEAD IN THE 4Q WITH .7 SECONDS LEFT ON THE CLOCK 😱— NBA (@NBA) February 11, 2024
Suns-Warriors | LIVE on ABC pic.twitter.com/WfxMXpvOUm
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