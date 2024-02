NBA／談柯瑞神奇「準絕殺」 小裴頓4字神回答

勇士隊今天和太陽隊激戰到最後一刻,勇士靠當家球星柯瑞(Stephen Curry)0.7秒飆進致勝三分球「準絕殺」太陽,以113:112迎接4連勝,今天傷後回歸的小裴頓(Gary Payton II)賽後訪問時提到隊友神勇表現,以4字「神回應」。

「有柯瑞,永遠不用擔心。(Stephen Curry, never worry.)」小裴頓接受《NBC Sports Bay Area》訪問時說。

勇士最後3.3秒還落後2分,邊線發球直接找到柯瑞,他翻身跳投出手,飆進33呎的大號外線,這也是他今天投進的第9記三分彈,合計近兩場共飆進20記三分球。

在柯瑞30分領軍下,4連勝的勇士戰績來到25勝25敗,勝率終於回到5成。

上月因腿部拉傷連續缺席16場比賽的小裴頓,回歸首戰也有亮眼表現,板凳出發的他上場14分鐘就攻下11分,且是5投5中的百分百演出,另外貢獻4籃板、2助攻、1抄截和1阻攻。

