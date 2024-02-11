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NBA／回老家了！明星後衛羅瑞加盟76人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羅瑞將加入76人。路透
羅瑞將加入76人。路透

6度入選全明星賽的後衛羅瑞（Kyle Lowry），和黃蜂隊買斷合約後確定加入76人，實現「回家打球」的心願。

37歲的羅瑞來自費城，他高中就讀當地的紅衣主教多爾蒂（Cardinal Dougherty High School）高中，再到維拉諾瓦大學（Villanova University）。從2006年投入NBA後，羅瑞效力過灰熊隊、火箭隊、暴龍隊再到火箭，一直有「回家打球」想法，加上76人總教練諾斯（Nick Nurse）和他曾在暴龍隊共事許久，成為羅瑞回到費城的另外助力。

羅瑞經紀人經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）先前就透露，羅瑞已同意買斷合約，為加入76人隊鋪路；巴特爾史坦補充，羅瑞將和76人簽下一紙280萬美金合約，今天羅瑞就宣布加入76人。

羅瑞是因洛齊爾（Terry Rozier）的交易案，從熱火隊轉到黃蜂，他和黃蜂達成協議，在9日交易大限前可作壁上觀。被交易前羅瑞本季出賽37場，場均出賽28分鐘，成績是8.2分、4.0助攻、3.5籃板和1.1抄截，外線命中率3成85，不過最後5場代表熱火的比賽，他三分球出手合計18投盡墨。

76人交易大限前把貝佛利（Patrick Beverley）送去公鹿隊，羅瑞的加入預期能幫助馬克西（Tyrese Maxey），加強76人後場深度。

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