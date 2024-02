NBA／勇士柯瑞投進三分球逆轉太陽 杜蘭特露「偷笑」表情

太陽於今天作客勇士,話題焦點就是太陽球星杜蘭特(Kevin Durant)回加州灣區對決老東家,果然有趣的是,媒體捕捉到勇士柯瑞(Stephen Curry)投進逆轉三分球後,杜蘭特露出「偷笑」表情,以及最後(Draymond Green)對杜蘭特叫囂的畫面,讓最後這一球張力十足。

