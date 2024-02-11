NBA／勇士柯瑞投進三分球逆轉太陽 杜蘭特露「偷笑」表情

太陽於今天作客勇士，話題焦點就是太陽球星杜蘭特(Kevin Durant)回加州灣區對決老東家，果然有趣的是，媒體捕捉到勇士柯瑞(Stephen Curry)投進逆轉三分球後，杜蘭特露出「偷笑」表情，以及最後(Draymond Green)對杜蘭特叫囂的畫面，讓最後這一球張力十足。

Stephen Curry for the win?

YUP. pic.twitter.com/towOXt8qJL — Golden State Warriors (@warriors) February 11, 2024

Kevin Durant couldn’t help but smile after Steph Curry’s go-ahead three 😅

pic.twitter.com/lsWO1Hcxc7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 11, 2024

這是兩隊本季最後一次交手，前三次對決均是太陽取勝，這一役，太陽原本有機會橫掃勇士，但原本領先的太陽，最後3.3秒時由杜蘭特防守柯瑞，卻讓柯瑞溜出取得空檔，投進逆轉三分球反超，太陽馬上叫出暫停，結果畫面就捉到杜蘭特在休息時，看著計分板卻是露出笑容，美媒都覺得詭異。暫停過後，太陽最後反攻無果，賽後卻見格林對著杜蘭特叫囂，媒體看口型，認為格林說的是，「這就是我，混蛋！」

2018年杜蘭特還在效命勇士時，曾在比賽時身為隊友格林不滿指責杜蘭特表現而內鬨，傳出兩人在休息室還發生衝突，外界也直指這也是杜蘭特後來離開勇士隊原因；不過，杜蘭特倒是與柯瑞保持很好的交情，甚至球季初柯瑞還邀杜蘭特重新聯手作戰，從今天比賽互動加上賽後那一笑，也可看出兩人確實很麻吉。