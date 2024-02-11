快訊

「不能沒有彼此」 荷蘭93歲前總理與結縭70年妻子手牽手接受安樂死

柴柴「被自己的倒影迷住」狂盯不走：我超可愛 飼主狂喊快回家完全不甩

大年初二傳不幸…47歲男娘家聚餐吃花枝丸噎暈 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士柯瑞投進三分球逆轉太陽 杜蘭特露「偷笑」表情

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)在比賽時與杜蘭特有互動。 路透
柯瑞(左)在比賽時與杜蘭特有互動。 路透

太陽於今天作客勇士，話題焦點就是太陽球星杜蘭特(Kevin Durant)回加州灣區對決老東家，果然有趣的是，媒體捕捉到勇士柯瑞(Stephen Curry)投進逆轉三分球後，杜蘭特露出「偷笑」表情，以及最後(Draymond Green)對杜蘭特叫囂的畫面，讓最後這一球張力十足。

這是兩隊本季最後一次交手，前三次對決均是太陽取勝，這一役，太陽原本有機會橫掃勇士，但原本領先的太陽，最後3.3秒時由杜蘭特防守柯瑞，卻讓柯瑞溜出取得空檔，投進逆轉三分球反超，太陽馬上叫出暫停，結果畫面就捉到杜蘭特在休息時，看著計分板卻是露出笑容，美媒都覺得詭異。暫停過後，太陽最後反攻無果，賽後卻見格林對著杜蘭特叫囂，媒體看口型，認為格林說的是，「這就是我，混蛋！」

2018年杜蘭特還在效命勇士時，曾在比賽時身為隊友格林不滿指責杜蘭特表現而內鬨，傳出兩人在休息室還發生衝突，外界也直指這也是杜蘭特後來離開勇士隊原因；不過，杜蘭特倒是與柯瑞保持很好的交情，甚至球季初柯瑞還邀杜蘭特重新聯手作戰，從今天比賽互動加上賽後那一笑，也可看出兩人確實很麻吉。

相關新聞

NBA／勇士柯瑞投進三分球逆轉太陽 杜蘭特露「偷笑」表情

太陽於今天作客勇士，話題焦點就是太陽球星杜蘭特(Kevin Durant)回加州灣區對決老東家，果然有趣的是，媒體捕捉到勇士柯瑞(Stephen Curry)投進逆轉三分球後，杜蘭特露出「偷笑」表情，

NBA／0.7秒致勝外線！柯瑞9記三分彈「準絕殺」太陽

最後3.3秒，落後2分的勇士隊找到當家球星柯瑞（Stephen Curry），他接球後轉身出手，一氣呵成飆進單場第9記三...

NBA／決勝節轟15分 喬治率快艇逆轉活塞

第四節初一度落後7分，快艇隊在喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）雙球星領軍下演出逆轉勝...

NBA／獨行俠轟破隊史紀錄 唐西奇只打三節就痛宰雷霆

獨行俠隊從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford），今天面對雷霆隊首度穿上獨行俠戰袍，處女秀馬上繳出19分、9...

NBA／湖人簽下丁威迪 詹姆斯：很有幫助

從籃網隊被交易到暴龍隊再被揮棄，後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）沒多久就找到新東家，湖人隊今天宣布簽下丁...

NBA／談柯瑞神奇「準絕殺」 小裴頓4字神回答

勇士隊今天和太陽隊激戰到最後一刻，勇士靠當家球星柯瑞（Stephen Curry）0.7秒飆進致勝三分球「準絕殺」太陽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。