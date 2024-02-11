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NBA／0.7秒致勝外線！柯瑞9記三分彈「準絕殺」太陽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞投進準決殺。路透
柯瑞投進準決殺。路透

最後3.3秒，落後2分的勇士隊找到當家球星柯瑞（Stephen Curry），他接球後轉身出手，一氣呵成飆進單場第9記三分球，驚濤駭浪中以113：112逆轉太陽隊，奪下近期4連勝。

勇士和太陽去年底碰頭，發生格林（Draymond Green）打到諾基奇（Jusuf Nurkic）臉事件，格林直接被聯盟宣判禁賽，今年1月中才重回球場。禁賽復出後首度碰頭太陽，格林和諾基奇互動再成焦點，兩人上半場就有肢體接觸，第一節就2犯的格林第三節8分鐘還因不滿裁判吹判領到技術犯規。

兩隊一路拉鋸，首節勇士33：28領先，半場打完領先只剩下59：58，第四節最後35秒太陽在布克（Devin Booker）投進超前球後更取得112：110領先，但勇士最後一擊找到柯瑞，他轟進單場第9記三分彈，致勝外線球後只剩下0.7秒，太陽「絕殺」一擊失手，讓勇士戲劇性以1分差逆轉。

投進「準絕殺」的柯瑞，前一場對溜馬隊飆進11記三分球，今天碰太陽再有16投9中的三分線演出，攻下全隊最高30分，庫明加（Jonathan Kuminga）21分，格林15分、7籃板、9助攻，相隔一個月復出的小裴頓（Gary Payton II）板凳上場也貢獻11分。

差點成英雄的布克攻下全場最高32分，杜蘭特（Kevin Durant）也有24分、10籃板、7助攻，但看到柯瑞飆進高難度「準絕殺」後忍不住苦笑。

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