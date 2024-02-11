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NBA／決勝節轟15分 喬治率快艇逆轉活塞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
快艇喬治(左)脫活塞隊防守。美聯社
快艇喬治(左)脫活塞隊防守。美聯社

第四節初一度落後7分，快艇隊在喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）雙球星領軍下演出逆轉勝，以112：106擊退活塞隊。

活塞三節打完取得81：76領先，第四節布朗（Troy Brown Jr.）2罰俱進後領先擴大到7分，但喬治領軍快艇追分，他單節就轟下15分，包括「背靠背」三分進球，助隊第四節中段打出一波11：0攻勢，領先從2分擴大到107：94。

喬治全場攻下33分，他說：「要給活塞肯定，他們過去3、4場比賽打得很好，今天也是場硬戰，很早開戰，面對支很年輕的球隊，你必須做好準備。」喬治提到，對手有備而來，自己也要有所適應，「我認為打小球可以幫助我們創造更多能量，這是比賽的轉捩點。」

活塞豐泰奇歐（Simone Fontecchio）和康寧漢（Cade Cunningham）聯手攻下8分，助隊最後2分鐘追到5分差，澆熄活塞氣焰的又是喬治，不過他也大力稱讚了攻下22分、10助攻的康寧漢，他稱對手運動能力好、身體強壯，之後幾年肯定都會是問題人物。

除喬治33分，雷納德今天也有24分、5助攻，「大鬍子」哈登14分、8助攻和6籃板。

活塞以艾維（Jaden Ivey）23分最高，康寧漢也有「雙10」演出，但挑戰本季首度3連勝仍失利。

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