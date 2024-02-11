快訊

台北市今晨連2起機車火災 警現場逮到他竟是縱火通緝犯

2024甲辰年非金龍而是「致災青龍」 命理師曝5大考驗：將紛亂多災

中職／啦啦隊孟潔穿超短旗袍拍賀歲照裙下走光 害羞熊來救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠轟破隊史紀錄 唐西奇只打三節就痛宰雷霆

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠唐西奇(前)與厄文聯手宰雷霆。路透
獨行俠唐西奇(前)與厄文聯手宰雷霆。路透

獨行俠隊從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford），今天面對雷霆隊首度穿上獨行俠戰袍，處女秀馬上繳出19分、9籃板，搭配當家球星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）聯手轟下57分，助隊以146：111大勝雷霆隊，拉出平本季最長的4連勝。

板凳出發的葛佛打出高效率，上場17分鐘就攻下19分，11投7中的他說：「和像唐西奇、厄文這樣的球員打球，感覺像我早就是其中一份子了。」

葛佛抓下4個進攻籃板是全隊最高，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）提到，葛佛還是對手時，就有注意到他的進攻籃板能力，「他也為我們做出相同的事情，這是我們需要的。」

獨行俠首節就灌進47分，創下隊史第一節最高得分紀錄，第三節再轟39分，三節打完已取得110：89領先，唐西奇第四節直接休兵，留下32分、9助攻、8籃板數據；厄文也貢獻25分，這也是厄文大拇指扭傷歸隊後，獨行俠後場雙星一起拉出的4連勝，傳出8助攻的厄文也在第二節達成生涯4000助攻里程碑。

基德滿意說，球隊今天打出很快的節奏，且不需要讓球員上場時間太久，「這是我們今天下午討論過的事情，我們有很多、很棒的成員。」

146分是雷霆本季最高失分，雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）指出，第一節失分主要讓對手打出一些快攻，且自己又錯過該進未進的球，「當你浪費一些簡單的球，對手又進球，這就是第一節會出現47分的原因。」

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下25分是雷霆最高，不過預計和交易來的球星海瓦德（Gordon Hayward）要等明星賽後才會合體。

延伸閱讀

NBA／獨行俠季中交易大補強 沃神爆料唐西奇很認同

NBA／獨行俠厄文罕見空中接力暴扣 與唐西奇合砍71分破籃網

NBA／基德認為唐西奇超越諾維茨基 與喬丹、詹皇同等級

NBA／唐西奇又砍45分15助攻 創詹皇後首見紀錄里程碑

相關新聞

NBA／獨行俠轟破隊史紀錄 唐西奇只打三節就痛宰雷霆

獨行俠隊從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford），今天面對雷霆隊首度穿上獨行俠戰袍，處女秀馬上繳出19分、9...

NBA／76人總管莫雷談交易補強：賭安比德本季能回歸

儘管76人頭號球星安比德（Joel Embiid）膝蓋動刀倒下，且歸隊時間未定，至少要休養4周再重新評估，總經理莫雷（Daryl Morey）仍在交易大限前發動多筆交易補強，目標仍是要衝擊冠軍，他透露

NBA／半場87分、先發5人破20分 湖人海量得分壓扁鵜鶘

湖人、鵜鶘隊演繹不設防的比賽，上半場得分爆大量，湖人最終以139：122贏球，先發五人得分都站上20分大關，寫下聯盟19...

NBA／國王痛宰金塊29分 沙波尼斯大三元超越約柯奇獨居第一

昨天才當「奧客」毀了湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的雕像揭幕之夜，不過才相隔不到24小時，客場「背靠背」出賽的金塊隊完全變了一隊，今天對戰國王隊全場荒腔走板，以106：135慘敗29分。

NBA／巫師讓庫茲瑪扛中鋒差點贏球！ 綠衫軍險勝率先奪40勝

塞爾蒂克今天在主場迎戰巫師，卻意外陷入苦戰，半場結束還落後6分。易籃再戰後靠著泰托姆單節13分帶領下，打出36：16的海嘯攻勢逆轉戰局，末節再擋住巫師反撲，以133：129驚險獲勝，在例行賽第52戰成

NBA／湖人季中交易靜悄悄 總管不輕易出手瞄準更大機會

雖然籠罩在湖人身上的交易流言始終不斷，不過隨著季中交易截止日結束，湖人最後完全沒有出手，成了聯盟唯5自開幕戰以來都沒有進行交易的球隊，另外4隊分別是金塊、老鷹、公牛、魔術。 針對湖人沒有出手交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。