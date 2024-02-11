NBA／獨行俠轟破隊史紀錄 唐西奇只打三節就痛宰雷霆

獨行俠隊從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford），今天面對雷霆隊首度穿上獨行俠戰袍，處女秀馬上繳出19分、9籃板，搭配當家球星唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）聯手轟下57分，助隊以146：111大勝雷霆隊，拉出平本季最長的4連勝。

板凳出發的葛佛打出高效率，上場17分鐘就攻下19分，11投7中的他說：「和像唐西奇、厄文這樣的球員打球，感覺像我早就是其中一份子了。」

葛佛抓下4個進攻籃板是全隊最高，獨行俠教頭基德（Jason Kidd）提到，葛佛還是對手時，就有注意到他的進攻籃板能力，「他也為我們做出相同的事情，這是我們需要的。」

獨行俠首節就灌進47分，創下隊史第一節最高得分紀錄，第三節再轟39分，三節打完已取得110：89領先，唐西奇第四節直接休兵，留下32分、9助攻、8籃板數據；厄文也貢獻25分，這也是厄文大拇指扭傷歸隊後，獨行俠後場雙星一起拉出的4連勝，傳出8助攻的厄文也在第二節達成生涯4000助攻里程碑。

基德滿意說，球隊今天打出很快的節奏，且不需要讓球員上場時間太久，「這是我們今天下午討論過的事情，我們有很多、很棒的成員。」

146分是雷霆本季最高失分，雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）指出，第一節失分主要讓對手打出一些快攻，且自己又錯過該進未進的球，「當你浪費一些簡單的球，對手又進球，這就是第一節會出現47分的原因。」

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下25分是雷霆最高，不過預計和交易來的球星海瓦德（Gordon Hayward）要等明星賽後才會合體。