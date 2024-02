NBA／獨行俠轟破隊史紀錄 唐西奇只打三節就痛宰雷霆

獨行俠隊從巫師隊交易來的葛佛(Daniel Gafford),今天面對雷霆隊首度穿上獨行俠戰袍,處女秀馬上繳出19分、9籃板,搭配當家球星唐西奇(Luka Doncic)和厄文(Kyrie Irving)聯手轟下57分,助隊以146:111大勝雷霆隊,拉出平本季最長的4連勝。

板凳出發的葛佛打出高效率,上場17分鐘就攻下19分,11投7中的他說:「和像唐西奇、厄文這樣的球員打球,感覺像我早就是其中一份子了。」

葛佛抓下4個進攻籃板是全隊最高,獨行俠教頭基德(Jason Kidd)提到,葛佛還是對手時,就有注意到他的進攻籃板能力,「他也為我們做出相同的事情,這是我們需要的。」

獨行俠首節就灌進47分,創下隊史第一節最高得分紀錄,第三節再轟39分,三節打完已取得110:89領先,唐西奇第四節直接休兵,留下32分、9助攻、8籃板數據;厄文也貢獻25分,這也是厄文大拇指扭傷歸隊後,獨行俠後場雙星一起拉出的4連勝,傳出8助攻的厄文也在第二節達成生涯4000助攻里程碑。

基德滿意說,球隊今天打出很快的節奏,且不需要讓球員上場時間太久,「這是我們今天下午討論過的事情,我們有很多、很棒的成員。」

146分是雷霆本季最高失分,雷霆教頭戴格諾(Mark Daigneault)指出,第一節失分主要讓對手打出一些快攻,且自己又錯過該進未進的球,「當你浪費一些簡單的球,對手又進球,這就是第一節會出現47分的原因。」

亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)攻下25分是雷霆最高,不過預計和交易來的球星海瓦德(Gordon Hayward)要等明星賽後才會合體。

