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NBA／76人總管莫雷談交易補強：賭安比德本季能回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
76人總管對安比德趕在本季前復出很樂觀，因此依然做了交易補強球隊。 美聯社
76人總管對安比德趕在本季前復出很樂觀，因此依然做了交易補強球隊。 美聯社

儘管76人頭號球星安比德（Joel Embiid）膝蓋動刀倒下，且歸隊時間未定，至少要休養4周再重新評估，總經理莫雷（Daryl Morey）仍在交易大限前發動多筆交易補強，目標仍是要衝擊冠軍，他透露雖然得承擔賭失敗的風險，仍對安比德復出很樂觀：「只要他回到MVP水準，我們絕對就有機會爭冠。」

莫雷是在今天76人迎戰老鷹隊前受訪，除了透露交易原因，也首度談到安比德傷勢動刀後的狀況，他不諱言自己相當樂觀，認為球隊的MVP能趕在例行賽前復出，「我們充滿希望。自從我們得知他手術後的情況至今，反饋都是正面的，完全沒有不好的消息。所以我們發動交易、繼續讓球隊變得更好。儘管全隊現況並非100%，但只要安比德恢復間康打出MVP水準，我相信今年我們是真的很有機會！」

此外當莫雷被問及安比德的傷勢狀況好壞，是否會改變他在交易大限前的處理方式時，回答也很明確：「如果安比德本季復出希望不存在，我認為這將戲劇性地改變一切。不過我們非常樂觀，儘管機率不是100%，但我認為讓他接受手術還是正確的做法。」

「事實上很多因素會導致無法奪冠，想贏得總冠軍也很困難，安比德若不能以我們希望的水平回歸，就可能是我們最後爭冠失利的原因。但你總是希望能成為最好的爭冠球隊之一，這意味著我們得在傷勢方面承擔風險，而這就是我們目前的處境」，莫雷接著說。

在安比德復出前76人得想辦法維持戰績，因此莫雷在交易大限前就補進了射手希爾德（Buddy Hield）與後衛佩恩（Cameron Payne），希望能減輕主控馬克西（Tyrese Maxey）的進攻壓力，兩人今天對老鷹比賽也即刻救援，分別攻下20分與12分，可惜76人在馬克西缺陣下仍以121：127不敵老鷹，本季在沒有安比德的情況下僅3勝16敗，排名已下滑至東區第5。

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