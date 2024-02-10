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NBA／國王痛宰金塊29分 沙波尼斯大三元超越約柯奇獨居第一

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯天繳出本季第16次大三元超越約柯奇獨居第一。 美聯社
沙波尼斯天繳出本季第16次大三元超越約柯奇獨居第一。 美聯社

昨天才當「奧客」毀了湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的雕像揭幕之夜，不過才相隔不到24小時，客場「背靠背」出賽的金塊隊完全變了一隊，今天對戰國王隊全場荒腔走板，以106：135慘敗29分。

此戰是賽前同以15次大三元並列聯盟第一的金塊約柯奇（Nikola Jokic）與國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）正面對決，而沙波尼斯以17分17籃板10助攻、本季第16次大三元超越約柯奇獨居第一。

約柯奇過去兩個賽季都是NBA大三元領先者，但今天繳出23分、8個籃板和7次助攻，未能與沙波尼斯保持同步。

沙波尼斯賽後仍不忘稱讚是約柯奇激勵了自己：「與最好的球員對抗總是更加激勵人心、更有趣。作為一個競爭者，你總是想要挑戰自己，也希望能與最好的對手交手。」

金塊只打好第一節，一度取得9分領先，但國王很快追上只小輸3分；第二節起金塊攻守失序，單節慘輸13分導致半場落後雙位數，第三節更被對手打出39：29攻勢、國王領先達20分後就為比賽定調。金塊第四節直接換上替補，比賽也提前進入垃圾時間。

國王將第四節毫不手軟繼續鞭屍，最多領先32分，全場製造金塊21次失誤，板凳得分也以65：42輾壓，將前一場爆冷輸活塞的怒氣發洩在金塊身上。

儘管本季未入選明星賽，此戰繳出大三元的沙波尼斯無疑是國王戰績維持在西區前6的關鍵人物，他將挑戰國王搬遷至沙加緬度後隊史第二位單季大三元領先者，前一人正是隊史傳奇名將韋伯（Chris Webber）在99-00球季以5次與基德（Jason Kidd）並列第一。

國王除了沙波尼斯外，主控福克斯（De’Aaron Fox）挹注15分10助攻與5抄截，射手墨瑞（Keegan Murray）揮別前役0分低潮貢獻17分，板凳暴徒蒙克（Malik Monk）則有全隊最高23分。

金塊方面除了約柯奇有正常演出外，其他人乏善可陳，好搭檔穆雷僅有12分還發生6失誤，葛登（Aaron Gordon）挹注14分，板凳則以布朗（Christian Braun）13分最佳。

Nikola Jokic 國王 沙波尼斯 金塊

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