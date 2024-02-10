NBA／巫師讓庫茲瑪扛中鋒差點贏球！ 綠衫軍險勝率先奪40勝

塞爾蒂克今天在主場迎戰巫師，卻意外陷入苦戰，半場結束還落後6分。易籃再戰後靠著泰托姆單節13分帶領下，打出36：16的海嘯攻勢逆轉戰局，末節再擋住巫師反撲，以133：129驚險獲勝，在例行賽第52戰成為聯盟首支40勝球隊，也是隊史自2008-2009年賽季以來的最快紀錄，當年只花了49場。

此戰變陣讓庫茲瑪(Kyle Kuzma)扛中鋒、主打五小陣容的巫師隊開賽就掌握了主控權，上半場光靠快攻就拿下26分，讓賽季僅會讓對手靠快攻拿下13.6分的綠衫軍顏面盡失，第三節更一度取得全場最多8分領先；但塞爾蒂克隨後迎來了巨大反彈，靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的三分球打出15:8攻勢反超，接下來由泰托姆突破庫茲瑪防守單手暴扣接手，全場35分有13分集中在這節，帶領綠衫軍反倒以100：87雙位數領先進入第四節。

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巫師第三節被綠衫軍的防守壓制，出手22次僅命中6球，還發生6次失誤成為被逆轉主因，第四節最多甚至落後達15分，不過靠著全場47投20中的外線火力，最後一度追至僅有4分落後，但老經驗的塞爾蒂克仍順利關門成功，成為聯盟首支40勝球隊，輸球的巫師則苦吞5連敗。

Jayson Tatum and Kristaps Porzingis stuffed the stat sheet in Boston's win over Washington ☘️



Tatum: 35 PTS, 10 REB, 8 AST

Porzingis: 34 PTS, 11 REB, 2 3PM pic.twitter.com/caZk9GIqSI — NBA (@NBA) 2024年2月10日

塞爾蒂克泰托姆攻下35分10籃板8助攻準大三 元，波爾辛吉斯則有34分10籃板雙十表現，控衛哈勒戴（Jrue Holiday）與布朗（Jaylen Brown）則各有20分與18分。值得一提的是這是泰托姆本季第20次至少攻下30分，在今日更新的MVP熱門榜排名第五。

巫師方面共有6人得分上雙，阿夫迪賈（Deni Avdija）與替補上陣的基斯佩特（Corey Kispert）兩人攻下全隊最高24分，此戰扛小球中鋒的庫茲瑪則有17分4籃板5助攻全能數據，至於前一場得0分的波爾(Jordan Poole)此戰反彈攻下19分，只是全部集中在上半場，下半場又掛蛋。

賽後談到這場逆轉勝，布朗說：「我們正在努力打好膠著的比賽，整個賽季很長，總會有高低潮，就是會有幾晚大家手感不好投不進，我們只需要團隊合作就能贏球，就像今晚一樣。」