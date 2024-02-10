快訊

手持步槍唱軍歌！解放軍登央視春晚 學者曝意味：該表演「非常不妥」

曾搶劫入監昨又犯案！搶身障券商490張彩券 落網嗆：我就是挑軟弱的人欺負

劉謙春晚魔術又垮台？主持人1表情疑穿幫 他含淚離開吐「以後參加不了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／巫師讓庫茲瑪扛中鋒差點贏球！ 綠衫軍險勝率先奪40勝

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆今天攻下35分，最精采一球就是在此戰主打中鋒的庫茲瑪頭上單手暴扣。 美聯社
泰托姆今天攻下35分，最精采一球就是在此戰主打中鋒的庫茲瑪頭上單手暴扣。 美聯社

塞爾蒂克今天在主場迎戰巫師，卻意外陷入苦戰，半場結束還落後6分。易籃再戰後靠著泰托姆單節13分帶領下，打出36：16的海嘯攻勢逆轉戰局，末節再擋住巫師反撲，以133：129驚險獲勝，在例行賽第52戰成為聯盟首支40勝球隊，也是隊史自2008-2009年賽季以來的最快紀錄，當年只花了49場。

此戰變陣讓庫茲瑪(Kyle Kuzma)扛中鋒、主打五小陣容的巫師隊開賽就掌握了主控權，上半場光靠快攻就拿下26分，讓賽季僅會讓對手靠快攻拿下13.6分的綠衫軍顏面盡失，第三節更一度取得全場最多8分領先；但塞爾蒂克隨後迎來了巨大反彈，靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的三分球打出15:8攻勢反超，接下來由泰托姆突破庫茲瑪防守單手暴扣接手，全場35分有13分集中在這節，帶領綠衫軍反倒以100：87雙位數領先進入第四節。

巫師第三節被綠衫軍的防守壓制，出手22次僅命中6球，還發生6次失誤成為被逆轉主因，第四節最多甚至落後達15分，不過靠著全場47投20中的外線火力，最後一度追至僅有4分落後，但老經驗的塞爾蒂克仍順利關門成功，成為聯盟首支40勝球隊，輸球的巫師則苦吞5連敗。

塞爾蒂克泰托姆攻下35分10籃板8助攻準大三 元，波爾辛吉斯則有34分10籃板雙十表現，控衛哈勒戴（Jrue Holiday）與布朗（Jaylen Brown）則各有20分與18分。值得一提的是這是泰托姆本季第20次至少攻下30分，在今日更新的MVP熱門榜排名第五。

巫師方面共有6人得分上雙，阿夫迪賈（Deni Avdija）與替補上陣的基斯佩特（Corey Kispert）兩人攻下全隊最高24分，此戰扛小球中鋒的庫茲瑪則有17分4籃板5助攻全能數據，至於前一場得0分的波爾(Jordan Poole)此戰反彈攻下19分，只是全部集中在上半場，下半場又掛蛋。

賽後談到這場逆轉勝，布朗說：「我們正在努力打好膠著的比賽，整個賽季很長，總會有高低潮，就是會有幾晚大家手感不好投不進，我們只需要團隊合作就能贏球，就像今晚一樣。」

Jaylen Brown Jayson Tatum Jordan Poole Kristaps Porzingis Kyle Kuzma 塞爾蒂克 巫師

相關新聞

NBA／半場87分、先發5人破20分 湖人海量得分壓扁鵜鶘

湖人、鵜鶘隊演繹不設防的比賽，上半場得分爆大量，湖人最終以139：122贏球，先發五人得分都站上20分大關，寫下聯盟19...

NBA／巫師讓庫茲瑪扛中鋒差點贏球！ 綠衫軍險勝率先奪40勝

塞爾蒂克今天在主場迎戰巫師，卻意外陷入苦戰，半場結束還落後6分。易籃再戰後靠著泰托姆單節13分帶領下，打出36：16的海嘯攻勢逆轉戰局，末節再擋住巫師反撲，以133：129驚險獲勝，在例行賽第52戰成

NBA／湖人季中交易靜悄悄 總管不輕易出手瞄準更大機會

雖然籠罩在湖人身上的交易流言始終不斷，不過隨著季中交易截止日結束，湖人最後完全沒有出手，成了聯盟唯5自開幕戰以來都沒有進行交易的球隊，另外4隊分別是金塊、老鷹、公牛、魔術。 針對湖人沒有出手交易

NBA／「書中自有黃金屋」 小洛培茲交易後仍在公鹿場邊沉浸閱讀

35歲的小洛培茲（Robin Lopez）在季中交易截止日前被公鹿連帶一些現金送到國王，隨後傳出國王將會把他裁掉，讓他恢復自由身可以加入想去的球隊。 也因此，小洛培茲沒有直接飛往加州去，而是留在

NBA／穆雷、波特一波流帶走比賽 金塊對戰湖人7連勝

即使有傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）雕像揭幕儀式的加持，湖人面對衛冕軍金塊依然一籌莫展。約柯奇（Nikola Jokic）準大三元搭配穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael

NBA／獨行俠季中交易大補強 沃神爆料唐西奇很認同

獨行俠和尼克可說是季中交易收獲最豐厚的兩支球隊，正好雙方就在今天比賽中正面對決，不過礙於新援尚無法登場，加上尼克3大核心主力布朗森（Jalen Brunson）、藍道（Julius Randle）和阿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。