NBA／半場87分、先發5人破20分 湖人海量得分壓扁鵜鶘
湖人、鵜鶘隊演繹不設防的比賽，上半場得分爆大量，湖人最終以139：122贏球，先發五人得分都站上20分大關，寫下聯盟1993年以來頭一遭。
湖人第二節狂攻51分，上半場以67.4%投籃命中率攻下87分，寫下隊史第二高上半場得分，僅次於1987年1月2日的89分，不分上、下半場的隊史半場最高得分則是91分，其中以羅素（D'Angelo Russell）上半場進帳21分最佳；鵜鶘半場73分也很驚人，威廉森（Zion Williamson）個人就挹注22分。
誇張的比分，NBA官網報導描述：「明星賽下個周末才要在印第安納波里斯登場，但湖人、鵜鶘之戰已經讓人想起這場季中饗宴。」
湖人帶著13分領先進入下半場，卻在第三節一開賽就面臨鵜鶘一波12：5的攻勢逼近，暫停過後，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）再上籃得手讓雙方差距進一步縮小到4分；鵜鶘第四節也以6：0開局進逼，但同樣都無法為戰局掀起太多漣漪，湖人一度將領先擴大到20分。
湖人先發五人得分都站上20分，羅素30分最高，詹姆斯（LeBron James）貢獻21分、14助攻，里夫斯（Austin Reaves）攻下27分，八村壘攻下21分，戴維斯（Anthony Davis）斬獲20分、6籃板、6助攻。
羅素是本季湖人交易談判桌上的熱門人物，最終選擇在交易大限後留下他，而羅素也以數據證明存在感，包括昨天湖人輸給金塊在內，本季在羅素缺陣時湖人戰績為0勝6敗。賽後被問到近期這些風聲是否影響到他，羅素一派輕鬆，「你說我嗎？一點也沒有影響，我已經打了9年了，對這些事情早已麻木了。」
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