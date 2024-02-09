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NBA／湖人季中交易靜悄悄 總管不輕易出手瞄準更大機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人總管佩林卡將在買斷市場尋找補強機會。 路透社
湖人總管佩林卡將在買斷市場尋找補強機會。 路透社

雖然籠罩在湖人身上的交易流言始終不斷，不過隨著季中交易截止日結束，湖人最後完全沒有出手，成了聯盟唯5自開幕戰以來都沒有進行交易的球隊，另外4隊分別是金塊、老鷹、公牛、魔術。

針對湖人沒有出手交易的情況下，總管佩林卡（Rob Pelinka）表示：「你不能購買一棟沒有打算出售的房子。我們花了很多時間尋找資產來改善我們球隊戰力。但正確的交易機會並不存在。」

佩林卡直言湖人在季中交易截止日的籌碼只有一個首輪籤，然而到了今年夏天和選秀會時，將會擁有3個首輪選秀權可以操作。「我認為這將真正打開通往可能更大的機會之門。我們不想現在使用微小的籌碼，而卻只能在6、7月面臨更巨大也更有影響力的交易中取得非常有限的提升。」佩林卡說。

儘管沒有促成任何交易，但包括佩林卡和外界一般都認為，湖人在買斷市場上依然是充滿競爭力。「在即將到來的買斷市場上，有一群非常出色的球員可供選擇。因此，我們將尋求透過這樣的方式提升球隊。」佩林卡說。

佩林卡也提到范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和文森（Gabe Vincent）未來有望回歸，在買斷市場上，球隊首要就是尋找控衛，最好有著優秀出勤率。

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