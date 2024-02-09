NBA／穆雷、波特一波流帶走比賽 金塊對戰湖人7連勝

即使有傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）雕像揭幕儀式的加持，湖人面對衛冕軍金塊依然一籌莫展。約柯奇（Nikola Jokic）準大三元搭配穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）3人聯手攻下80分，帶領金塊在客場輾過紫金雙星，以114比106拿下勝利。

金塊終結湖人3連勝，更令對手難堪的是，從上季例行賽最後一次交手到季後賽再到今年例行賽，金塊面對湖人已經取得7連勝；湖人前一次擊敗金塊已經要追溯到2022年12月16日。

「都已經2024年了，我不想去回憶去年的事情。」當被問到湖人對戰連敗是否想起去年西區冠軍賽，主帥漢姆（Darvin Ham）無奈表示。

儘管全場比賽沒有取得領先過，最多更輸到15分，但湖人第四節在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的帶動下，一度追到104比104平手，看見止敗的希望。然而穆雷和波特接下來連砍10分，直接帶走比賽。

穆雷攻下29分11助攻7籃板2抄截，波特27分8籃板，兩人第四節合拿18分；約柯奇穩定繳出24分13籃板9助攻3阻攻的表現。金塊雖然罰球數又是以7比22大幅落後湖人，但全隊送出33次助攻，外線跟籃板明顯壓制對手。

「我們的球員真的是在為隊友打球。和隊友一起打球，跟為隊友打球，兩者之間有巨大的差別。這樣比賽會很有趣，也是很棒的打球方式。」金塊教頭馬龍（Michael Malone）說。

戴維斯持續全能演出，拿下32分9籃板3助攻3抄截4阻攻，詹姆斯得到25分9籃板7助攻，里夫斯（Austin Reaves）15分10助攻；近況出色的羅素（D'Angelo Russell）因傷未出賽，本季當他缺席時，湖人戰績是0勝5敗。