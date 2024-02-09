快訊

單筆還金最高150萬！紫南宮去年出借4億回收7億 呼籲信眾明天「這1事」別做

3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

各部會輪流當爐主 賴清德未上任須先拆彈多樁難題

NBA／放棄挑戰聯盟三分球紀錄 柯瑞：欣然接受球隊調度

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞只打了30分鐘就轟進11顆三分球，距離聯盟紀錄僅差3球。 美聯社
柯瑞只打了30分鐘就轟進11顆三分球，距離聯盟紀錄僅差3球。 美聯社

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）昨天只進3球、拿下9分，今天面對溜馬隊開啟飆分模式，全場射進11記三分球、狂攻42分，不僅幫助球隊以131：109大勝溜馬隊，自己也達成生涯2萬3000分里程碑。

柯瑞首節就6投6中，全部出手都在三分線外，拿下18分，首節得分追平個人本季最高，單節3分命中數則是本季新高，柯瑞個人單節最多三分命中數是7顆，而他生涯最多單節0失投是2021年10月21日對快艇隊，9投9中拿下25分。

第2節柯瑞再投進2顆三分球，半場拿下29分，9次三分線出手只失手1次，第3節雖然柯瑞只投進1顆三分球，但勇士隊繼續拉開分差，第4節柯瑞打不到5分鐘、投進2顆三分，全場投進11顆三分球。

差點有機會挑戰隊友湯普森（Klay Thompson）的單場14顆三分球紀錄，但柯瑞對於球隊的調度欣然接受，「我知道下半場需要做點調整，連兩場出賽有這樣表現已經很好，這場有好的開始帶給球隊一些能量，但結果完全是團隊的努力，大家都有貢獻。」

這是柯瑞生涯包含季後賽第13次單場投進11顆以上三分球，將個人保有的聯盟紀錄再次堆高，而生涯得分也正式超越2萬3000分，成為現役球員第5人，與詹姆斯（LeBron James）杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並肩。

延伸閱讀

NBA／柯瑞轟11顆三分球飆42分 連創多項紀錄里程碑

NBA／「球季中總會有起伏」 柯瑞為湯普森末節坐板凳緩頰

NBA／勇士外線罕見只進4球 柯瑞、庫明加聯手擊破籃網

NBA／含金量超高！柯瑞60分紀錄夜僅獲6次罰球 史上第2少

相關新聞

NBA／柯瑞轟11顆三分球飆42分 連創多項紀錄里程碑

儘管是「背靠背」出賽，但前一場打25分鐘的柯瑞（Stephen Curry）獲得不少休息時間，在今天作客溜馬比賽中很快就進入狀態。首節三分球6投全中，上半場三分球9投8中獨拿29分。 根據統計，

NBA／2024年季中交易彙整 各隊球員異動懶人包

2023-24年季中交易截止日將到台灣時間凌晨4點，趕在此之前，尼克和獨行俠為求季後賽之路紛紛針對陣容進行補強，試圖升級戰力；而戰績墊底的活塞、黃蜂和巫師也是陸續出清一些資產。 至於交易流言已經

NBA／致敬81精神！布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

「黑曼巴」再現！湖人隊今天揭曉布萊恩（Kobe Bryant）紀念銅像的造型，穿著8號球衣並舉起招牌食指，食指上還纏著繃...

NBA／獨行俠連續補進葛佛、華盛頓 禁區戰力大升級

一直被認為禁區戰力和防守威脅性相對薄弱的獨行俠，在季中交易截止日前重磅出擊，先後和巫師、黃蜂達成協議，分別引進了葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington）兩位防守數

NBA／尼克換來波格丹諾維奇、巴克斯 無痛升級展現企圖心

先前從暴龍交易獲得阿努諾比（OG Anunoby）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）的紐約尼克，隨即拉出一波戰績長紅，即便面臨藍道（Julius Randle）因為受傷必須缺席一段時間的考驗

NBA／放棄挑戰聯盟三分球紀錄 柯瑞：欣然接受球隊調度

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）昨天只進3球、拿下9分，今天面對溜馬隊開啟飆分模式，全場射進11記三分球、狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。