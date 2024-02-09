NBA／放棄挑戰聯盟三分球紀錄 柯瑞：欣然接受球隊調度

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）昨天只進3球、拿下9分，今天面對溜馬隊開啟飆分模式，全場射進11記三分球、狂攻42分，不僅幫助球隊以131：109大勝溜馬隊，自己也達成生涯2萬3000分里程碑。

柯瑞首節就6投6中，全部出手都在三分線外，拿下18分，首節得分追平個人本季最高，單節3分命中數則是本季新高，柯瑞個人單節最多三分命中數是7顆，而他生涯最多單節0失投是2021年10月21日對快艇隊，9投9中拿下25分。

第2節柯瑞再投進2顆三分球，半場拿下29分，9次三分線出手只失手1次，第3節雖然柯瑞只投進1顆三分球，但勇士隊繼續拉開分差，第4節柯瑞打不到5分鐘、投進2顆三分，全場投進11顆三分球。

差點有機會挑戰隊友湯普森（Klay Thompson）的單場14顆三分球紀錄，但柯瑞對於球隊的調度欣然接受，「我知道下半場需要做點調整，連兩場出賽有這樣表現已經很好，這場有好的開始帶給球隊一些能量，但結果完全是團隊的努力，大家都有貢獻。」

這是柯瑞生涯包含季後賽第13次單場投進11顆以上三分球，將個人保有的聯盟紀錄再次堆高，而生涯得分也正式超越2萬3000分，成為現役球員第5人，與詹姆斯（LeBron James）杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）並肩。