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NBA／柯瑞轟11顆三分球飆42分 連創多項紀錄里程碑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞只打30分鐘就砍進11顆三分球攻下42分，展現絕佳狀態。 法新社
柯瑞只打30分鐘就砍進11顆三分球攻下42分，展現絕佳狀態。 法新社

儘管是「背靠背」出賽，但前一場打25分鐘的柯瑞（Stephen Curry）獲得不少休息時間，在今天作客溜馬比賽中很快就進入狀態。首節三分球6投全中，上半場三分球9投8中獨拿29分。

根據統計，這是柯瑞生涯包含季後賽在內第10次單節至少轟進6顆三分球，居史上第一，領先第2名的湯普森（Klay Thompson）和里拉德（Damian Lillard）多達6次；這也是柯瑞生涯第5次半場投進至少8記三分球，與湯普森並列史上最多。

此外，柯瑞已經累積4次以至少9成命中率半場砍進25分以上，這個數據同樣傲視歷史群雄。

原本有機會挑戰單場14顆三分球聯盟紀錄的柯瑞，在下半場沒有太刻意追求數據，火力明顯停歇，加上勇士早早拉開比分，最終在溜馬主場歡呼聲中累積投進11顆三分球，拿下42分。勇士也以131比109痛擊溜馬，收下3連勝。

這是柯瑞生涯第13次至少命中11記三分球，遙遙領先其他球員，排名其後的湯普森和里拉德都是4次。

另一方面，柯瑞生涯總得分正式突破23000分里程碑，達到23001分，排名史上第34；接下來的時間，預期他將會陸續超越貝勒（Elgin Baylor）的23149分、韋德（Dwyane Wade）的23165分、丹特利（Adrian Dantley）的23177分和派瑞許（Robert Parish）的23334分。

對照柯瑞的大爆發，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）7投2中只得到5分，不過還是傳出11次助攻。

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