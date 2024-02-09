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NBA／看布萊恩銅像揭幕動容 歐尼爾：好想跟他聊天
湖人隊在今天主場對戰金塊隊賽前，舉辦布萊恩（Kobe Bryant）紀念銅像的揭幕典禮，昔日隊友「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在轉播台前看著揭幕影片感觸很深，「我希望能跟他聊一聊。」
布萊恩是湖人隊紫金王朝代表性人物，過去與歐尼爾的搭擋堪稱史上最強雙人組之一，歐布連線曾締造三連霸王朝，然而因2020年的墜機意外，布萊恩雖然指定了自己銅像的動作，但來不及親自見證。
歐尼爾在轉播台上與其他球評、主播一同觀看揭幕典禮，歐尼爾說：「很開心能看到布萊恩的銅像揭幕，這是座很棒的銅像。」他也認為布萊恩的傳奇，家人們的幫助功不可沒。
至今人們想到布萊恩就會想到歐尼爾，想到歐尼爾就會想到布萊恩，歐尼爾懷念過去兩人攜手奮戰的時光，「如果能夠許願，我希望現在能跟他好好聊一聊。」
布萊恩成為第6位湖人隊球員、第7位球隊成員獲得球場外豎立雕像的殊榮，歐尼爾的雕像在2017年揭幕時，布萊恩就站在歐尼爾身邊，當時歐尼爾就曾對布萊恩說：「你會有一座屬於自己的雕像。」
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