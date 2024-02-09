NBA／技巧挑戰賽名單公佈 分狀元組、溜馬組、全明星組對決
NBA官方公佈今年明星週技巧挑戰賽的名單，一共分為3組，分別為狀元組、地主溜馬明星組、全明星陣容組。
狀元組成員為2023年狀元溫班亞瑪、2022年狀元班切羅和2020年狀元愛德華；地主隊有哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、透納（Myles Turner）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。全明星組則有楊恩（Trae Young）、馬克西（Tyrese Maxey）、巴恩斯（Scottie Barnes）。
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