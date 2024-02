NBA／技巧挑戰賽名單公佈 分狀元組、溜馬組、全明星組對決

Your 2024 Skills Challenge participants:



Team No. 1 picks:

🔸 Paolo Banchero

🔸 Anthony Edwards

🔸 Victor Wembanyama



Team Pacers:

🔸 Tyrese Haliburton

🔸 Bennedict Mathurin

🔸 Myles Turner



Team All-Stars:

🔸 Scottie Barnes

🔸 Tyrese Maxey

🔸 Trae Young



Who you got winning it?…