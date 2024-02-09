NBA／技巧挑戰賽名單公佈 分狀元組、溜馬組、全明星組對決

儘管是「背靠背」出賽，但前一場打25分鐘的柯瑞（Stephen Curry）獲得不少休息時間，在今天作客溜馬比賽中很快就進入狀態。首節三分球6投全中，上半場三分球9投8中獨拿29分。 根據統計，

2024-02-09 11:41