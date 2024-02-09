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NBA／致敬81精神！布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 法新社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 法新社

「黑曼巴」再現！湖人隊今天揭曉布萊恩（Kobe Bryant）紀念銅像的造型，穿著8號球衣並舉起招牌食指，食指上還纏著繃帶，向布萊恩狂取81分的比賽致敬，這將是紀念布萊恩三座銅像的第一座，還有兩座等待揭曉。

布萊恩在2006年面對多倫多暴龍隊時，單場拿下81分，寫下生涯單場得分新高，也是NBA史上第二高分，紀念銅像復刻當年畫面，未來將永遠矗立在NBA球隊洛杉磯湖人主場外。

禪師傑克森和賈霸等都出席盛會。 法新社
禪師傑克森和賈霸等都出席盛會。 法新社

遺孀凡妮莎（Vannesa Bryant）今天代表揭曉這座銅像，也預告未來還會有兩座銅像，一座是布萊恩穿著24號球衣，也是他另一件被退休的球衣背號，另一座則是布萊恩與他的女兒吉安娜（Gianna Bryant），兩人在2020年1月搭乘直升機失事喪生，至今仍令球迷感傷。

布萊恩遺孀凡妮莎（Vannesa Bryant）代表揭曉銅像。 美國聯合通訊社
布萊恩遺孀凡妮莎（Vannesa Bryant）代表揭曉銅像。 美國聯合通訊社

銅像的基座是5座「歐布萊恩盃」（Larry O'Brien Trophy）複製品，紀錄布萊恩的不凡生涯，凡妮莎透露，這座銅像的動作是布萊恩指定的，「如果任何人對此有意見，那也沒辦法。」

傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社

銅像揭幕典禮有來自湖人的的球星以及季票擁有者，湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）表示：「我時常想起布萊恩，我對他跟吉安娜的思念難以言喻，但今天，我充滿著喜悅。」

傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社

傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 路透社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 路透社

傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 路透社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 路透社

傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社
傳奇巨星布萊恩雕像揭幕。 美聯社

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