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NBA／三分球大賽8大射手正面對決 里拉德尋求衛冕
繼灌籃大賽之後，聯盟今天公佈了三分球大賽的參加名單，除了尋求衛冕的里拉德（Damian Lillard）和地主戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）外，其他6名分別是尼克隊的布朗森（Jalen Brunson）、爵士隊的馬卡南（Lauri Markkanen）、騎士隊的米契爾（Donovan Mitchell）、老鷹隊的楊恩（Trae Young）、灰狼隊的唐斯（Karl-Anthony Towns）、公鹿隊的畢斯利（Malik Beasley）。
這8人之中，本季三分球場均命中數最多的是楊恩，一場可以投進3.4顆，居聯盟第4多；最準的是畢斯利的45%命中率，排名聯盟第6，他將是生涯首度參賽。
第4度參賽的里拉德將尋求衛冕，成為史上第7位完成三分球大賽連霸的射手，不過他本季三分命中率僅34.7%，處於生涯低點；另一位曾經拿過三分球大賽冠軍的是唐斯，他是在2022年奪冠，本季三分命中率達43.7%，居聯盟中鋒之最。
哈利伯頓和馬卡南可說是捲土重來，兩人上季也有參加三分球大賽。至於米契爾和楊恩也是再次挑戰，前者曾在2021年參賽，楊恩是在2020年和2022年出賽過兩次。
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