NBA／效力尼克勝率驚人！阿努諾比動手術 預計休兵3星期

因傷已經連續5場比賽的尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby），預計將會接受手術，移除右肘鬆動的骨頭碎片。報導指出，他至少會缺席3週時間。

消息人士透露，阿努諾比的手術被認為是相對輕微的小手術，他將能夠完全復原，趕上未來的季後賽之旅。原先，阿努諾比一度嘗試要透過休息恢復，但進行手術才是能夠讓他完全擺脫傷病困擾並再次回到球場的最佳方法。

自從被暴龍交易到尼克後，阿努諾比場均得到15.6分4.6籃板，三分命中率39%，在他出賽的14場比賽中，尼克取得12勝2敗的絕佳戰績。根據統計，他在這段期間的正負值是1996-97年開始追蹤此數據以來的最高表現。

當然阿努諾比也展現自己是尼克陣中最重要的防守大鎖，在他的防守之下，對手投籃命中率僅36.7%，是聯盟防守超過150次投籃的球員中最好的成績。

尼克近期接連損失藍道（Julius Randle）和阿努諾比兩位主力戰將，不過球隊在季中交易截止日大放異彩，在沒有損失太多資產下，就從活塞拿到波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）和巴克斯（Alec Burks）兩名悍將，進一步加強球隊陣容深度。