NBA／懷特末節爆發綠衫軍擊落老鷹 泰托姆不捨史蒂文斯離隊

塞爾蒂克今天在主場迎戰老鷹，靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下31分，終場以125：117，取得雙方對戰7連勝。

老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）因背部緊張缺陣，不過本場比賽仍陷入膠著，塞爾蒂克三節打完只領先5分。第四節綠衫軍後衛懷特（Derrick White）投進4記三分球，波爾辛吉斯最後18秒再補進一記外線，殺死比賽。

除了波爾辛吉斯外，懷特攻下21分6籃板7助攻，泰托姆（Jayson Tatum）20分9籃板7助攻，老將霍福特（Al Horford）拿到14分8籃板8助攻，外帶4阻攻2抄截的全能數據。霍福特賽後表示，「當我們球這樣流動時，進攻端會處在不同境界，我們有這麼多武器，防守我們會變得很困難。」

老鷹方面，楊恩（Trae Young）得到20分10助攻，強森（Jalen Johnson）19分15籃板，歐康古（Onyeka Okongwu）砍進19分10籃板。

塞爾蒂克今天賽前送走史蒂文斯（Lamar Stevens）和2個二輪選秀權，換回防守悍將提爾曼（Xavier Tillman）。泰托姆受訪時表達對史蒂文斯的不捨，「我們失去一名關鍵球員，他沒有太多出場機會，但工作很努力，個性也很好，他是一名很棒的隊友，我們全隊都喜歡他。」