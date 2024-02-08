快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士大限前夕靜悄悄 柯爾：沒有交易我們依舊很棒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯爾。美聯社
柯爾。美聯社

NBA交易大限將在台灣時間明天凌晨截止，而一度傳出可能做出交易的勇士隊，在今天以23分差距大勝76人隊後，近5場比賽拉出4勝，而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也在今天表示，即使勇士在明天交易大限前都沒有任何動作，以目前現有陣容仍能夠做到一些特別的事情。

今年開季一路走得跌跌撞撞的勇士，近期在迎回明星前鋒格林（Draymond Green）後表現回穩，加上中新生代好手維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）也逐漸找回應有身手，讓勇士的戰績慢慢好轉。

對於在日前戰績不佳時，一度傳出勇士可能透過交易進行補強，但直至今天仍沒有太多動作，勇士主帥柯爾也坦言，即使勇士最終選擇不交易，他們依舊能有所作為，「如果我們明天什麼都不做，我覺得我們也有一個很棒的團隊，能夠一起做到一些特別的事情。」

柯爾指出，勇士本身就是一支非常特別的團隊，有一些令人振奮的年輕球員，也有一支完成過特別成就的團隊，「因為傷病問題，今年我們隊上每個人都克服了很多困難，年輕球員也逐漸脫穎而出，大家都對於工作充滿耐心，我很喜歡執教這支球隊，這是一段漫長的過程，但我覺得這支球隊可以很特別。」

至於今天表現觸底反彈的湯普森（Klay Thompson）則說：「你們看看柯瑞（Stephen Curry）與格林，看看我們這三人組的季後賽紀錄，我們曾經拿過冠軍，我永遠都相信我們總是可以撐起這支球隊，尤其是當我們都準備好的時候。」

談到近期的交易傳聞，湯普森則說：「我不會參與任何這些討論，我認為這太浪費精力了，最終無論我是穿上勇士還是其他球隊的球衣，我都會做好我自己，我還是那個湯普森。」

延伸閱讀

NBA／仍未放棄徵召安比德打奧運 柯爾：為他的傷勢祈禱

NBA／認為交易截止日不會有動作 勇士教頭：我們有年輕球員

NBA／湯普森被冰獲格林聲援 巴西菜鳥頂替有功：勇士像我家

NBA／湯普森末節遭巴西小將取代 柯爾：他接受這安排

相關新聞

NBA／勇士單節轟43分打趴76人 近5場比賽收下4勝

近期狀態止跌回升的勇士，在今天作客76人主場的比賽中，儘管開賽一度出現慢熱的狀況，首節僅攻下15分，不過在接下來三節每節...

NBA／湖人動向受關注 傳可能為了米契爾放棄季中交易

「紫金大軍」湖人本賽季走得跌跌撞撞，不過在日前拉出季中錦標賽以來最長的3連勝，狀態持續回穩，這也讓湖人是否會在明天凌晨的...

NBA／西區龍頭體驗劵僅一天！快艇不敵鵜鶘跌至西區第4

雷霆和灰狼昨天同時輸球，讓沒比賽的快艇被動登上西區第一。不過快艇今天在主場迎戰鵜鶘，以106：117輸球，終止4連勝，一口氣掉到西區第4。 快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽前表示，「我

NBA／懷特末節爆發綠衫軍擊落老鷹 泰托姆不捨史蒂文斯離隊

塞爾蒂克今天在主場迎戰老鷹，靠著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下31分，終場以125：117，取得雙方對戰7連勝。 老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）因背部緊張

NBA／勇士大限前夕靜悄悄 柯爾：沒有交易我們依舊很棒

NBA交易大限將在台灣時間明天凌晨截止，而一度傳出可能做出交易的勇士隊，在今天以23分差距大勝76人隊後，近5場比賽拉出...

NBA／砍生涯新高37分率活塞爆冷退國王 艾維：相信上帝

活塞今天作客國王，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）因傷缺陣，不過後衛艾維（Jaden Ivey）挺身而出，狂砍生涯新高37分，幫助活塞以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。