NBA／勇士大限前夕靜悄悄 柯爾：沒有交易我們依舊很棒

NBA交易大限將在台灣時間明天凌晨截止，而一度傳出可能做出交易的勇士隊，在今天以23分差距大勝76人隊後，近5場比賽拉出4勝，而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也在今天表示，即使勇士在明天交易大限前都沒有任何動作，以目前現有陣容仍能夠做到一些特別的事情。

今年開季一路走得跌跌撞撞的勇士，近期在迎回明星前鋒格林（Draymond Green）後表現回穩，加上中新生代好手維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）也逐漸找回應有身手，讓勇士的戰績慢慢好轉。

對於在日前戰績不佳時，一度傳出勇士可能透過交易進行補強，但直至今天仍沒有太多動作，勇士主帥柯爾也坦言，即使勇士最終選擇不交易，他們依舊能有所作為，「如果我們明天什麼都不做，我覺得我們也有一個很棒的團隊，能夠一起做到一些特別的事情。」

柯爾指出，勇士本身就是一支非常特別的團隊，有一些令人振奮的年輕球員，也有一支完成過特別成就的團隊，「因為傷病問題，今年我們隊上每個人都克服了很多困難，年輕球員也逐漸脫穎而出，大家都對於工作充滿耐心，我很喜歡執教這支球隊，這是一段漫長的過程，但我覺得這支球隊可以很特別。」

至於今天表現觸底反彈的湯普森（Klay Thompson）則說：「你們看看柯瑞（Stephen Curry）與格林，看看我們這三人組的季後賽紀錄，我們曾經拿過冠軍，我永遠都相信我們總是可以撐起這支球隊，尤其是當我們都準備好的時候。」

談到近期的交易傳聞，湯普森則說：「我不會參與任何這些討論，我認為這太浪費精力了，最終無論我是穿上勇士還是其他球隊的球衣，我都會做好我自己，我還是那個湯普森。」