NBA／砍生涯新高37分率活塞爆冷退國王 艾維：相信上帝

活塞今天作客國王，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）因傷缺陣，不過後衛艾維（Jaden Ivey）挺身而出，狂砍生涯新高37分，幫助活塞以133：120爆冷擊敗國王，中止3連敗。

活塞第二節後段打出19：8攻勢，建立7分領先優勢，但國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）第三節尾聲豪取11分，包含槍響前壓哨三分球，幫助國王以2分領先進入末節。

Sabonis drills the corner triple to end the 3Q! 🎯 pic.twitter.com/bfyRjhd9tv — NBA TV (@NBATV) 2024年2月8日

氣勢沒倒向國王，艾維第四節大爆發，單節狂攻19分，幫助活塞收下勝利。艾維賽後表示，「我相信自己的能力，相信上帝给我的天赋。我為自己感到驕傲，就算犯錯也沒退縮，當我們在場上犯錯時，要繼續向前，我認為今晚做到了。」

艾維全場得到37分7助攻6籃板，杜倫（Jalen Duren）20分15籃板6助攻，伯克斯（Alec Burks）25分7籃板。國王輸球後從西區第5跌至第7，沙波尼斯砍下30分12籃板，連33戰繳出「雙十」。蒙克（Malik Monk）得到23分10助攻，福克斯（De'Aaron Fox）只有12分7助攻。