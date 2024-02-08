NBA／西區龍頭體驗劵僅一天！快艇不敵鵜鶘跌至西區第4

雷霆和灰狼昨天同時輸球，讓沒比賽的快艇被動登上西區第一。不過快艇今天在主場迎戰鵜鶘，以106：117輸球，終止4連勝，一口氣掉到西區第4。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽前表示，「我們的目標是以西區第一身分進入季後賽。」沒想到鵜鶘首節就打出36：19攻勢，快艇球星喬治（Paul George）上半場9投0中，不過靠著哈登（James Harden）發威，半場結束將落後縮小到8分。

鵜鶘下半場一路維持領先，威廉森（Zion Williamson）末節狂攻13分，鎖定勝利。威廉森全場拿到21分10助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）25分7籃板，英格倫（Brandon Ingram）攻下15分8籃板6助攻。

快艇方面，哈登得到19分8籃板，鮑威爾（Norman Powell）18分，雷納德（Kawhi Leonard）15分6籃板，喬治15投3中，只進帳7分。

由於賽前快艇、雷霆、灰狼及金塊勝率相同，快艇輸球後直接跌至西區第4。泰隆魯賽後無奈表示，「每隊都會遇到糟糕的賽程安排，我們在客場待了13天，凌晨兩點才回到洛杉磯，又要面對實力很強的球隊，過去12次交手，他們贏我們10次。」