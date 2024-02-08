快訊

韓國瑜春聯喊價4800元！連議員都遭殃 她發文自嘲

陳沂遭毆時他在旁勸架？共犯有竹聯幫明仁會背景 涉案無數

NBA／西區龍頭體驗劵僅一天！快艇不敵鵜鶘跌至西區第4

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊威廉森(右)對位快艇雷納德防守。 美聯社
鵜鶘隊威廉森(右)對位快艇雷納德防守。 美聯社

雷霆和灰狼昨天同時輸球，讓沒比賽的快艇被動登上西區第一。不過快艇今天在主場迎戰鵜鶘，以106：117輸球，終止4連勝，一口氣掉到西區第4。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽前表示，「我們的目標是以西區第一身分進入季後賽。」沒想到鵜鶘首節就打出36：19攻勢，快艇球星喬治（Paul George）上半場9投0中，不過靠著哈登（James Harden）發威，半場結束將落後縮小到8分。

鵜鶘下半場一路維持領先，威廉森（Zion Williamson）末節狂攻13分，鎖定勝利。威廉森全場拿到21分10助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）25分7籃板，英格倫（Brandon Ingram）攻下15分8籃板6助攻。

快艇方面，哈登得到19分8籃板，鮑威爾（Norman Powell）18分，雷納德（Kawhi Leonard）15分6籃板，喬治15投3中，只進帳7分。

由於賽前快艇、雷霆、灰狼及金塊勝率相同，快艇輸球後直接跌至西區第4。泰隆魯賽後無奈表示，「每隊都會遇到糟糕的賽程安排，我們在客場待了13天，凌晨兩點才回到洛杉磯，又要面對實力很強的球隊，過去12次交手，他們贏我們10次。」

相關新聞

NBA／勇士單節轟43分打趴76人 近5場比賽收下4勝

近期狀態止跌回升的勇士，在今天作客76人主場的比賽中，儘管開賽一度出現慢熱的狀況，首節僅攻下15分，不過在接下來三節每節...

NBA／湖人動向受關注 傳可能為了米契爾放棄季中交易

「紫金大軍」湖人本賽季走得跌跌撞撞，不過在日前拉出季中錦標賽以來最長的3連勝，狀態持續回穩，這也讓湖人是否會在明天凌晨的...

NBA／西區龍頭體驗劵僅一天！快艇不敵鵜鶘跌至西區第4

雷霆和灰狼昨天同時輸球，讓沒比賽的快艇被動登上西區第一。不過快艇今天在主場迎戰鵜鶘，以106：117輸球，終止4連勝，一口氣掉到西區第4。 快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）賽前表示，「我

NBA／砍生涯新高37分率活塞爆冷退國王 艾維：相信上帝

活塞今天作客國王，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）因傷缺陣，不過後衛艾維（Jaden Ivey）挺身而出，狂砍生涯新高37分，幫助活塞以

NBA／熱火小將因開車撞傷人缺陣 巴特勒大三元領軍退馬刺

熱火今天在主場迎戰西區爐主馬刺，賽前傳出小將海史密斯（Haywood Highsmith） 開車撞傷人，因此缺席本場比賽。熱火在巴特勒（Jimmy Butler）大三元領軍下，終場以116：104擊退

NBA／波爾單場0分被主場球迷噓爆 巫師主帥：不擔心

巫師隊今天在主場迎戰聯盟近期狀態最佳的騎士隊，不過球隊當家射手波爾（Jordan Poole）卻是單場5次出手盡墨，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。