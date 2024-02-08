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NBA／波爾單場0分被主場球迷噓爆 巫師主帥：不擔心

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波爾(左)表現不佳遭自家球迷噓聲。 路透
波爾(左)表現不佳遭自家球迷噓聲。 路透

巫師隊今天在主場迎戰聯盟近期狀態最佳的騎士隊，不過球隊當家射手波爾（Jordan Poole）卻是單場5次出手盡墨，導致他在第四節一度被主場球迷噓爆，最終巫師也以8分差距吞下敗仗，在談到波爾的表現時，巫師代理總教練基夫（Brian Keefe）則強調，並不擔心波爾的狀態。

本賽季從勇士隊轉戰巫師後表現一直受到非議的波爾，近期再度陷入低潮，除了前一場比賽面對太陽隊7投僅1中拿下4分後，今天面對騎士更是得分直接掛零，連續3場主場賽事合計出手33次僅命中7球、拿下20分，低迷的表現讓巫師球迷也對於他失去耐性，在今天第四節波爾出手再度落空後，一度對他飽以噓聲，而最終波爾還落得6犯離場，可說是打出最難堪的一役。

談到波爾近期的低迷狀態，巫師代理總教練基夫在賽後受訪時則表示，自己並不太擔心，「他曾經投進過很多關鍵球，我們一直都相信他並支持他，我一點都不擔心他的狀態，他今天就只是陷入犯規麻煩罷了。」

儘管波爾本賽季表現起伏大巫師球迷早見怪不怪，但今天與波爾在場上對位的騎士米契爾（Donovan Mitchell）卻是爆砍了40分，並帶領騎士收下7連勝，也是近16場比賽的第15勝，讓巫師與波爾顯得更為尷尬。

談到球隊目前的狀態，米契爾則說：「我認為我們的陣容有天賦是一回事，但相信自己能持續贏球又是另外一回事，今天才是2月8日而已，我們還要繼續努力，不管輸贏球，都必須堅持好的比賽習慣。」

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