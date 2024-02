NBA／波爾單場0分被主場球迷噓爆 巫師主帥：不擔心

巫師隊今天在主場迎戰聯盟近期狀態最佳的騎士隊,不過球隊當家射手波爾(Jordan Poole)卻是單場5次出手盡墨,導致他在第四節一度被主場球迷噓爆,最終巫師也以8分差距吞下敗仗,在談到波爾的表現時,巫師代理總教練基夫(Brian Keefe)則強調,並不擔心波爾的狀態。

本賽季從勇士隊轉戰巫師後表現一直受到非議的波爾,近期再度陷入低潮,除了前一場比賽面對太陽隊7投僅1中拿下4分後,今天面對騎士更是得分直接掛零,連續3場主場賽事合計出手33次僅命中7球、拿下20分,低迷的表現讓巫師球迷也對於他失去耐性,在今天第四節波爾出手再度落空後,一度對他飽以噓聲,而最終波爾還落得6犯離場,可說是打出最難堪的一役。

談到波爾近期的低迷狀態,巫師代理總教練基夫在賽後受訪時則表示,自己並不太擔心,「他曾經投進過很多關鍵球,我們一直都相信他並支持他,我一點都不擔心他的狀態,他今天就只是陷入犯規麻煩罷了。」

儘管波爾本賽季表現起伏大巫師球迷早見怪不怪,但今天與波爾在場上對位的騎士米契爾(Donovan Mitchell)卻是爆砍了40分,並帶領騎士收下7連勝,也是近16場比賽的第15勝,讓巫師與波爾顯得更為尷尬。

談到球隊目前的狀態,米契爾則說:「我認為我們的陣容有天賦是一回事,但相信自己能持續贏球又是另外一回事,今天才是2月8日而已,我們還要繼續努力,不管輸贏球,都必須堅持好的比賽習慣。」

Jordan Poole, scoreless in 22 minutes so far and getting booed#DubNation needs to save him pic.twitter.com/TzJbzb1xs1