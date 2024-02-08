NBA／急尋支撐龐大身體的心臟 前塞爾蒂克中鋒等待移植

在2008年幫助塞爾蒂克隊奪冠後高掛球鞋的波拉德(Scot Pollard)，近日傳出因為家族遺傳的心臟病史被送入重症監護室等待移植的消息，他也在今天透過訊息對外求援，表示希望能夠獲得一顆足以支撐他龐大身軀的心臟來延續生命。

NBA生涯曾效力過活塞、國王、溜馬、騎士與塞爾蒂克等隊的波拉德，在2008年幫助塞爾蒂克奪冠後宣布高掛球鞋，結束11年的職業球員生涯，在那之後一度轉往演藝事業發展，一度成為真人秀節目《倖存者》的參賽者。

不過在3年前大病一場後，波拉德也家族遺傳的心臟病也因為病毒誘發，導致他身體變得愈來愈虛弱，並在近日在醫生建議下決定進行心臟移植而被送入重症監護室，不過身高211公分、體重126公斤的波拉德，卻遍尋不著一顆足以支撐他龐大身軀的心臟，這也讓他在今天傳訊息向美聯社求援，「我會一直留在這邊，直到我得到一顆合適的心臟，我的心臟變得愈來愈虛弱。」

波拉德在最近一次的電話訪問中就曾透露，自己身邊有一半的親人都患有相同病症，而他的父親也在54歲時就離世，對於當時年僅16歲的波拉德造成相當大的衝擊，「這立即給我們敲響了警鐘，你不會看到很多7呎以上的老人能夠到處走動，這是我一生中都一直明白的一點，因為在我16歲時就深知這一點，我知道長得高固然很好，但這可能也讓我無法活到80歲。」