NBA／仍未放棄徵召安比德打奧運 柯爾：為他的傷勢祈禱

76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）在日前進行膝蓋手術後，本賽季能否歸隊目前仍是未知數，不過對於今年夏天將在法國巴黎舉行的奧運會，美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）也坦言，希望安比德能夠做好參賽的準備，也祝福他傷勢恢復順利，早日回到球場。

本賽季打出問鼎年度MVP二連霸氣勢的安比德，近日受到左膝蓋半月板撕裂影響決定動刀進行治療，儘管一度傳出他可能至少要休息4周的時間，不過外界也認為安比德要在本季復出難度相當大，也代表他的年度MVP二連霸夢想破滅。

儘管NBA賽季可能面臨報銷的狀況，但安比德在前年取得美國公民身分後，去年10月曾表態將為美國隊出戰巴黎奧運，這也讓美國隊總教練柯爾坦言，希望安比德仍能趕上今年奧運賽程，「我們對於他的傷勢無能為力，但我們仍希望他身體能夠健康並做好上場準備，如果沒辦法，我們就必須做出人選上的更替。」

據了解，美國男籃並不打算在近期就確定奧運參賽名單，不過如果安比德希望兌現承諾，那他將會在12人名單中占有一席之地，柯爾說：「我們都祈禱他能在今年夏天保持健康並參加比賽，他是一名相當了不起的球員，我們很高興他能成為這次計畫中的一份子。」

同時具備代表喀麥隆、法國出賽資格的安比德，在去年10月時就曾表示，他將會選擇美國而不是地主法國作為打奧運的首選，「在過去幾年裡，我每次的決定都是基於我的家庭和兒子，我很高興有機會能夠代表美國出賽，因為我的兒子在這邊出生，同樣的我也愛我的祖國，但我真的很想代表美國參加奧運會。」