NBA／認為交易截止日不會有動作 勇士教頭：我們有年輕球員
距離本季交易截止時間剩不到24小時，近日關於勇士的交易傳聞滿天飛，不過勇士總教練柯爾（Steve Kerr）仍認為，球隊不會做交易，他也稱讚球員們本季至今的表現。
勇士目前戰績22勝25敗，落後西區第10的爵士1.5場勝差，讓不少球迷非常失望。不過柯爾今天賽前表示，「這是非常出色的團隊，我們有些令人興奮的年輕球員。就像我所說，他們非常投入，隊上所有人都克服各自困難，包含被移出先發陣容，受傷後重新振作，年輕球員耐心地成長。」
「我很享受執教這支球隊，這是一個漫長過程，我仍認為這支球隊能做到特別的事，如果明天前沒發生任何事，我仍覺得有一個好球隊能繼續向前」柯爾說。
勇士今天作客76人，維金斯（Andrew Wiggins）取代波傑姆斯基（Brandin Podziemski），重回先發陣容，先前有報導指出，維金斯是最可能被交易的勇士球員，包含獨行俠、公鹿和溜馬都對他有興趣。
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