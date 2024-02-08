NBA／爐主活塞發動交易補強 獲爵士主力前鋒豐泰奇歐
東區爐主活塞今天發動2筆交易，先從爵士隊換來義大利前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio），再將控衛莫里斯（Monte Morris）送往灰狼。
活塞送走的籌碼為前鋒諾克斯（Kevin Knox）、2024年二輪選秀籤及2022年第36順位普羅奇達（Gabriele Procida）的簽約權。
豐泰奇歐去年夏天曾代表義大利出征世界盃男籃，本季他出賽50場（34場先發），平均得到8.9分3.5籃板，三分球命中率高達39.1%，他休賽季預計成為受限自由球員。
活塞接著送出控衛莫里斯，換回明年合約都無保障的米爾頓（Shake Milton）和布朗（Troy Brown Jr.），外帶2030年二輪選秀籤。莫里斯也是到期約，本季因傷只出賽６場，他過去曾是金塊隊主力控衛，擁有非常優異的助攻失誤比。
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