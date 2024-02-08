NBA／厄文秀美技 擊敗前東家

去年被籃網隊交易到獨行俠隊，厄文昨天首度回到布魯克林，除轟下36分，還難得演出一次「空中接力」灌籃，助隊以119：107擊敗籃網隊，美技演出讓隊友唐西奇也大力稱讚。

這僅是厄文和唐西奇一同上陣的第24場比賽，兩位後場球星率隊半場握有18分領先，籃網最後5分鐘一度將差距縮小到6分，但厄文馬上連飆外線，澆熄前東家反撲氣燄。

回到曾效力兩個賽季的籃網，厄文認為這場比賽沒什麼不同，但感覺自己像在主場；他曾是籃網「三巨頭」成員，一開賽被球迷噓聲伺候，但華麗運球和多次進球讓噓聲變成歡呼，第3節和隊友格林合作的空中接力灌籃更成比賽亮點，讓攻下35分的唐西奇印象深刻。

交易後首次回到籃網主場，厄文當然被問到去年喊出「賣我」的狀態，他說：「該讓心靈平靜，去一個能讓我成長茁壯的地方了。」他強調想保護共事過的人，不打算談得太深入，過去在籃網學到很多，最終也再度獲得平靜，「就像我所說，我想要往前邁進。」

厄文昨天轟進6記三分彈，特別提到回首當時，很多事都可能改變交易結果，像是自己若沒受傷、哈登沒要求交易，但希望打完這場比賽後，相關話題和討論都結束，彼此都可以往前看，「我也能展望剩下的職業生涯，好好待在達拉斯，追尋第2座總冠軍。」