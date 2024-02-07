NBA／執教公鹿後1勝4敗 瑞佛斯：進攻火力不足但防守進步
公鹿今天以106：114不敵太陽，主力前鋒米道頓（Khris Middleton）還在比賽中因傷退場，所幸檢查結果為陰性。公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都認為團隊防守有進步。
瑞佛斯接掌公鹿兵符後戰績1勝4敗，今天輸球後也中斷周二（美國時間）出賽26連勝紀錄。不過瑞佛斯賽後滿意球員表現，「我覺得我們一直奮戰，堅持到底，有些時候場上進攻火力不足，但我認為今晚我們在防守端做得很好。」
安戴托昆波也認為公鹿防守端有進步，「我們必須繼續看影片回放，需要加倍努力，如果我們願意這樣做，會沒事的。」
太陽三節打完只領先6分，第四節杜蘭特（Kevin Durant）豪取14分，包含隔扣安戴托昆波，帶隊取得勝利。隊友比爾（Bradley Beal）受訪時直言，「杜蘭特無所不能，我有時會忌妒他，希望能像他一樣高，很高興能和他同隊打球，並開心地看他表演。」
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