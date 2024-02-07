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NBA／哈登帶來效應！美媒分析快艇本季首登西區龍頭因素

聯合新聞網／ 綜合報導
威少為球隊改從板凳出發，讓隊友與哈登成功磨合，快艇躍居龍頭。 美聯社
威少為球隊改從板凳出發，讓隊友與哈登成功磨合，快艇躍居龍頭。 美聯社

隨著雷霆和灰狼今天輸球，西區前四進入戰國時代，四支球隊皆無勝差，快艇以些微勝率暫居西區第一，開季一度3勝7敗位居第12的快艇，究竟是做了麼改變搖身一變來到西區龍頭呢？

據美國《Yahoo Sports》分析報導，首先哈登的加入功不可沒，雖說剛交易至快艇時有一段陣痛期，吞下六連敗，但就在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）做出犧牲，自願改成板凳出發後，快艇開始連勝不止，哈登在這段期間與隊友們成功磨合，幫助喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）等人打得更輕鬆，獲得更多輕鬆投藍的空檔，而威少也在板凳適時提供火力。

再來是陣中頭號球星雷納德本季出勤率來到新高，增加了更多背靠背的出賽，上場時間增加反倒讓雷納德找回MVP等級的身手，本季場均貢獻24.4分、6.2籃板、3.7助攻和1.6抄截，投籃三圍高達53.3%、45.7%、89.2%，來到180俱樂部。

最後是主教練泰隆魯（Tyronn Lue）也在調度上做出調整，減少板凳輪替，開始更少地使用某些球員，特別是正在尋求交易的塔克（PJ Tucker）和年輕後衛海蘭德（Bones Hyland）。泰隆魯也讓更防守更出色的曼恩（Terance Mann）進入了先發陣容，球隊也簽下了老將大前鋒泰斯（Daniel Theis）來取代受傷的普拉里（Mason Plumlee）。前面球隊在那個位置使用的是身高不足的P.J.塔克，但效果不大。泰斯在快艇的表現則相當穩定。

最近四星聯手或MVP組團的球隊越來越多，但組團並不等於總冠軍，上季打進總冠軍賽的兩支球隊，金塊和熱火皆不是靠組團，快艇和哈登能否在季後賽一改過去季後賽軟手的問題，決定快艇是否能在今年賽季拿下隊史第一冠。

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