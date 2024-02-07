NBA／魯比歐重返賽場 加盟西班牙豪門巴塞隆納
「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）今年1月初因心理健康問題，宣布結束長達12年的NBA生涯，與騎士隊買斷合約。經過一段時間的沉澱，魯比歐宣布重返歐洲賽場，加盟西班牙豪門巴塞隆納隊。
現年33歲的魯比歐在2009年選秀會第5順位被灰狼選中，2011-12賽季才進入NBA。他加入灰狼前，曾效力巴塞隆納兩個賽季，2010-11年賽季出賽20場，平均拿到6.5分3.5助攻3.3籃板及1.6抄截。
他加盟灰狼後迅速成為先發控球後衛，但表現始終與全明星有不小的距離。他12年NBA生涯陸續效力灰狼、爵士、太陽及騎士，出賽698場，平均10.8分7.4助攻1.8抄截。
據歐洲媒體報導，魯比歐與巴塞隆納將簽下一份短約，會打完2023~24賽季。巴塞隆納官方社群帳號也發文歡迎他鳳還巢。
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