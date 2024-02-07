NBA／巴特勒用63秒得8分決定勝負 熱火26分大勝魔術

熱火主場迎戰魔術，是東區老七之爭，第三節打完熱火以96:75進入第四節，沒想到第四節開打後竟被魔術追到10分差，這時士官長巴特勒（Jimmy Butler）跳出來接管戰局，只用了63秒命中兩顆背靠背的三分球及中距離獨拿8分帶走比賽，最終熱火121:95擊敗魔術。

巴特勒此戰攻下23分、8籃​​板、8助攻和3次抄截的全面數據，帶領熱火七名球員得分上雙，這僅是熱火隊在過去七場主場比賽中的第二場勝利。從黃蜂交易過來的洛齊爾（Terry Rozier）為邁阿密隊拿下18分，赫洛（Tyler Herro）和全明星阿德巴約（Bam Adebayo）各得14分，其中阿德巴約的正負值高達+32，等於他在場上時熱火贏魔術32分，是本賽季邁阿密球員第二高的正負值。

提到在第四節連續兩次命中三分球，巴特勒表示，「我很生氣當時對手在我身上得分，我本該守住，因此把這視為對我的挑戰。」關於他的三分球命中率，他說，「我是個射手，但我仍會在籃下爭搶。」

Jimmy Butler on his back to back threes in 4Q: I got mad that buddy scored on me. I'm supposed to be able to stay in front of guys and he scored and I took it personal.



On his 3 point shooting percentage: shooter 😉....but I'm still going to run in there and hit people. pic.twitter.com/90XNUlJ6v8 — Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) 2024年2月7日

魔術在第二節時打出一波16：3的攻勢，將原本的20分差，在半場打完縮至7分差，班切羅（Paolo Banchero）扮演重要角色，他今日拿下23 分，是他連續第18 場客場比賽得到至少20 分，追平了特雷西·麥克格雷迪（Tracy McGrady），成為魔術隊歷史上第二長的連續得分紀錄，熱火在此戰獲勝後，戰績雖和魔術同為27勝23負，但憑藉著對戰成績3勝1敗站上東區老七，為未來季後賽之爭增添優勢。