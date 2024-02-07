NBA／KD隔扣字母哥 太陽三巨頭合砍85分擊退殘陣公鹿
太陽結束客場7連戰，回到主場面對東區強權公鹿，雖公鹿多名主力戰將受傷，但太陽第四節才拉開差距，終場以114：106收下勝利。
公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）和洛培茲（Brook Lopez）因傷缺陣，米道頓（Khris Middleton）首節踩到杜蘭特（Kevin Durant）的腳，受傷提前退場。不過公鹿沒有就此屈服，半場打完還領先1分。
第三節太陽球星布克（Devin Booker）火力全開，獨得16分，不過太陽也只領先6分。末節開局太陽擺出杜蘭特、小寶兒（Bol Bol）及諾基奇（Jusuf Nurkic）的三塔陣容收到成效，杜蘭特面對安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）防守，暴扣成功，將領先擴大到12分，公鹿隨後追分不成，太陽帶走勝利。
布克全場得到32分，杜蘭特28分10籃板，比爾（Bradley Beal）25分10籃板。公鹿則以安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）34分10籃板6助攻表現最佳。
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