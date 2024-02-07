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NBA／德羅展攜手懷特克服最多23分落後 公牛延長賽逆襲灰狼

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特（Coby White）下半場大爆發砍下33分，帶領公牛延長賽逆轉灰狼。 路透社
懷特（Coby White）下半場大爆發砍下33分，帶領公牛延長賽逆轉灰狼。 路透社

公牛主場迎戰西區強權灰狼，半場打完灰狼還以69:47取得22分領先，但下半場公牛隊懷特（Coby White）大爆發，全場砍下33分，其中30分集中在下半場，帶領球隊延長賽逆轉，以129:123戰勝灰狼。

本場比賽第四節還剩50.5秒時，唐斯（Karl-Anthony Towns）三分球追成115:115平手，德羅展（DeMar DeRozan）在讀秒階段的轉身跳投沒進，比賽也因此進入到延長賽。

絕殺未果的德羅展延長賽再次跳了出來，連續跳投妙傳加上切入買犯，延長賽獨拿10分，帶領灰狼驚險勝出，本場比賽德羅展拿下33分，是本賽季第五次得分超過30分。

灰狼愛德華（Anthony Edwards）砍下本場最高的38分，唐斯（Karl-Anthony Towns）也拿下33分，可惜灰狼下半場的命中率僅為 36.6%，也讓灰狼下半場遭到逆轉。公牛方面，佛西維奇（Nikola Vucevic）今天也有24分進帳，深陷交易傳聞的佐蒙德（Andre Drummond）16分16籃板雙時的表現。

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