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NBA／厄文妙回球迷問題 名記卻怒批他總是把強隊搞垮
獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）因各種場外爭議，受到外界質疑。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）今天在節目上怒嗆，厄文總是將頂級球隊搞成普通球隊。
今天獨行俠作客籃網，厄文狂飆36分，率隊以119：107贏球，比賽中有球迷問厄文：「在籃網怎不這樣打？」厄文回應：「去感謝市長（紐約）。」似乎還是很不滿當年因拒打疫苗，無法出賽的事情。
厄文在2011年以選秀狀元身分加盟騎士，詹姆斯（LeBron James）2014年加盟後，騎士變身為爭冠球隊，2016年擊敗勇士奪下總冠軍。沒想到厄文2017年就申請交易，轉戰塞爾蒂克。
厄文加盟塞爾蒂克後表現不理想，無法帶領年輕球員們更進一步，還被爆出把球隊休息室氣氛搞爛。2019年他以自由球員身份轉戰籃網，他在籃網做出「踩塞爾蒂克Logo」、「拒打疫苗」及「反猶」等爭議事件，讓他總是打打停停。
去年厄文申請交易離開籃網，隊友杜蘭特（Kevin Durant）後來也被送到太陽。對此，溫德霍斯特怒批，「厄文把超級球隊普通化，他在騎士和塞爾蒂克拆散球隊，在籃網又搞掉史上最大團。」
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