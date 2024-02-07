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NBA／獨行俠厄文罕見空中接力暴扣 與唐西奇合砍71分破籃網

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠球星厄文(左)。 美聯社
獨行俠球星厄文(左)。 美聯社

獨行俠今天作客籃網，這是厄文（Kyrie Irving）被籃網交易後首度回到布魯克林比賽，他和唐西奇（Luka Doncic）占據獨行俠多數出手，合砍71分，率隊以119：107擊破籃網，收下2連勝。

首節尾聲唐西奇率板凳軍團打出7：0攻勢，第二節厄文再砍下12分，半場打完獨行俠取得18分領先。第三節唐西奇持續發威，單節狂飆14分，厄文還與隊友完成空中接力暴扣，獨行俠帶著18分領先進入末節。

末節籃網打出10：2攻勢，一度將分差縮小到個位數，但厄文連飆2記三分球及時止血，帶走勝利。

唐西奇拿到35分18籃板9助攻的準大三元表現，厄文24投15中，進帳36分。籃網方面，布里吉斯（Mikal Bridges）砍下28分，湯瑪斯（Cam Thomas）16分8籃板8助攻，傷癒復出的西蒙斯（Ben Simmons）9分9籃板7助攻。

Ben Simmons Kyrie Irving Luka Doncic 獨行俠 籃網

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