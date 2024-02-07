NBA／獨行俠厄文罕見空中接力暴扣 與唐西奇合砍71分破籃網

尼克後衛亞契迪亞克諾（Ryan Arcidiacono）締造一項罕見歷史紀錄，他連20場出賽沒有得分，成為聯盟史上第一人。 亞契迪亞克諾本季出賽20場，只出手6次，一分未得，他場均出賽2.3分鐘

2024-02-07 11:36