NBA／新秀挑戰賽選秀分隊結果出爐！馬刺溫班亞瑪當選狀元　

勇士今日在客場以109比98擊敗了籃網，第四節關鍵時刻湯普森（Klay Thompson）因狀況不佳罕見不在場上，隊友柯瑞（Stephen Curry）賽後為他緩頰，「球季中總會有起伏，有時候你會表現

2024-02-06 18:48