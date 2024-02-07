NBA／新秀挑戰賽選秀分隊結果出爐！馬刺溫班亞瑪當選狀元
NBA明星賽新秀挑戰賽將在台灣時間2月17日登場，聯盟日前公布入選名單，今天則進行分隊選秀，馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）力壓魔術隊班切羅（Paolo Banchero），成為新秀挑戰賽選秀狀元。
本屆新秀挑戰賽分成4隊，共28人，包含11名新秀、10名二年級生及7名G聯盟球員。德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）負責執教7名G聯盟球員，西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）、WNBA傳奇球星凱琴斯（Tamika Catchings）和前NBA球員羅斯（Jalen Rose）透過選秀進行組隊。
手握狀元籤的加索選擇溫班亞瑪，凱琴斯用榜眼籤選進班切羅，羅斯則挑選雷霆榜眼霍姆格倫（Chet Holmgren）。
新秀挑戰賽分隊結果：
加索隊：雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）、勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、黃蜂前鋒米勒（Brandon Miller）、火箭前鋒（Jabari Smith Jr.）、巫師前鋒庫里巴利（Bilal Coulibaly）、熱火前鋒小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、溫班亞瑪。
凱琴斯隊：拓荒者後衛韓德森（Scoot Henderson）、活塞後衛艾維（Jaden Ivey）、爵士後衛喬治（Keyonte George）、鵜鶘後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）、班切羅、國王前鋒穆雷（Keegan Murray）、活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）。
羅斯隊：溜馬後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、拓荒者後衛夏普（Shaedon Sharpe）、鵜鶘後衛霍金斯（Jordan Hawkins）、雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）、霍姆格倫、獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）、爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。
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