NBA／傳公鹿有意勇士維金斯 火爆長人波提斯成交易談判籌碼
公鹿休賽季引進巨星里拉德（Damian Lillard），不過團隊防守大退步，球隊近期也聘請瑞佛斯（Doc Rivers）擔任新主帥，盼能帶來改變。如今有消息指出，他們想得到勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），波提斯（Bobby Portis）成為談判籌碼。
據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，維金斯是公鹿的補強目標。由於維金斯年薪2430萬美元，公鹿勢必得將波提斯當作交易籌碼，並打包其他球員。
波提斯年薪1170萬美元，2025-26賽季有球員選項。他身高208公分，可以打大前鋒和中鋒，本季出賽50場，平均12.6分6.9籃板，三分命中率38%。
值得一提的是，波提斯個性很火爆，效力公牛時和隊友米羅蒂奇（Nikola Mirotic）打架，本季也被爆出過在休息室大吵大鬧，脾氣完全不輸勇士前鋒格林（Draymond Green）。另外，他去年在世界盃男籃賽與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）有合作經驗。
費雪也指出獨行俠有意維金斯，可能將小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、G.威廉斯（Grant Williams）及2027年首輪選秀籤當交易籌碼，獨行俠正尋求具備投籃和防守能力的鋒線球員。
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