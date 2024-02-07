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足球／亞洲盃大冷門！約旦淘汰南韓首闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

亞洲盃足球賽今天爆出大冷門，世界排名87的約旦隊4強賽面對世界排名23的冠軍熱門南韓隊，下半場攻進2球，以2：0淘汰「太極虎」，隊史首度打進亞洲盃決賽，譜下今年亞洲盃最大驚奇。

南韓總教練、前德國球星「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann）坦言失望，「我們目標是闖進決賽，但約旦值得這一勝，他們值得進入決賽，他們比我們更積極。」

「我告訴球員，這是場非勝不可得對決，但約旦上半場幾乎每球都佔上風，當你讓步，失誤幾乎無所不在。」克林斯曼再度提到，對於落敗失望也生氣，球隊該表現更好，賽前也有奪勝共識，但開賽前30到35分鐘卻毫無存在感。

南韓常死裡求生的比賽內容，被球迷形容是「殭屍足球」，今天在少了後防大將金玟哉下沒能續命，克林斯曼也將落敗結果扛起，他表示回去會好好分析亞洲盃每場球，為世界盃資格賽繼續備戰。

「總體來說，我很享受這次賽事，也學習到很多，看到那麼多球隊奮戰的感覺很不可思議。」克林斯曼說。

約旦總教練阿穆塔（Hussein Ammouta）讚團隊的努力和貢獻，勝利是集結所有成員付出的成果。

約旦先搶下決賽門票，最後一張資格將由卡達和伊朗爭奪。

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