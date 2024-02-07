快訊

「億萬身價」前總統墜機身亡 智利宣布全國哀悼3天

一延再延…史上最難產醫院評鑑 難掩操作痕跡

李哲洋聽覺盛宴史：深入部落的亞洲業餘音樂家

NBA／安比德膝蓋動刀先休4周 楊恩、巴恩斯補進明星賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）已進行左膝手術，術後狀況將在4周後重新評估，聯盟今天也公布安比德明星賽位置的取代人選。

安比德和尼克主將藍道（Julius Randle）近期都受傷所困，安比德美國時間昨天早上已進行手術，藍道則是肩膀脫臼。根據NBA規定，明星賽球員因傷無法上場時，主席可選擇替補人選。

聯盟今天公布，主席席佛（Adam Silver）選擇老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）和暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）補進明星賽陣容，楊恩將是第三度參加明星賽，2022年獲得年度新人的巴恩斯是首度入選。

29歲的安比德傷病史不少，2021年季後賽首輪因右膝傷勢缺席第5戰，2016到17賽季因左膝半月板動刀賽季提前告終，當時缺陣37場；本季又受膝傷所困，僅出賽34場的安比德雖有機會例行賽回歸，但離個人獎最低出賽65場仍有差距，等於宣告無緣MVP衛冕夢碎。

少了場均可貢獻35.3分的安比德，76人近7戰輸掉6場，排名已下滑到東區第5。

安比德和藍道無緣東區明星賽陣容，由楊恩和巴恩斯補上位置。楊恩目前場均27.3分排得分榜第8位，生涯最佳的10.9助攻更高居第二；巴恩斯本季20.2分、8.1籃板、5.8助攻和1.5阻攻都是生涯新高。

延伸閱讀

NBA／安比德手術樂觀估休1至2個月 有可能缺席更久

安比德將動膝蓋手術 MVP飛了、76人也完蛋了

NBA／安比德確定動刀治療傷勢 將長期缺賽歸期未定

NBA／傳安比德左膝傷考慮動刀 恐報銷無緣衛冕MVP

相關新聞

NBA／季中交易日湖人傳言不斷 曝總管佩林卡「整天通電話」

隨著NBA季中交易截止日的臨近，洛杉磯湖人隊的球員們似乎對於未來的變動並不擔心。 在剛剛結束的一段4勝2敗的客場之旅中，湖人隊延續了他們的連勝氣勢，這也是自12月初贏得拉斯維加斯季中錦標賽以來，

NBA／湯普森被冰獲格林聲援 巴西菜鳥頂替有功：勇士像我家

勇士今天以109：98擊敗籃網，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）末節用巴西菜鳥前鋒桑托斯（Gui Santos）取代湯普森（Klay Thompson），引發球迷熱議。湯普森受訪時相當沮喪，多年

NBA／交易大限前要補強才能爭冠？詹姆斯：這對我不是問題

NBA交易截止日倒數計時，近期遭遇傷兵問題的湖人隊是否需要透過交易改變成員？當家球星詹姆斯（LeBron James）被...

NBA／交易後首次回籃網主場 厄文：很興奮但沒啥好討論的

厄文（Kyrie Irving）上季因「反猶爭議」遭籃網隊禁賽，儘管他後來歸隊，並幫助籃網打出好成績，仍在交易大限前喊「賣我」，最終被交易到獨行俠。明天獨行俠將作客籃網，這是厄文被交易後首度重返布魯克

NBA／安比德手術樂觀估休1至2個月 有可能缺席更久

先前因對戰金塊賽前臨時退出引發議論的安比德（Joel Embiid），後續在對勇士比賽中帶傷上陣結果不慎左膝受傷，經過一段時間的評估後，終究還是決定動刀治療。儘管不見得會賽季提前報銷，但這仍對76人季

NBA／安比德膝蓋動刀先休4周 楊恩、巴恩斯補進明星賽

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）已進行左膝手術，術後狀況將在4周後重新評估，聯盟今天也公布安比德明星賽位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。