NBA／安比德膝蓋動刀先休4周 楊恩、巴恩斯補進明星賽

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）已進行左膝手術，術後狀況將在4周後重新評估，聯盟今天也公布安比德明星賽位置的取代人選。

安比德和尼克主將藍道（Julius Randle）近期都受傷所困，安比德美國時間昨天早上已進行手術，藍道則是肩膀脫臼。根據NBA規定，明星賽球員因傷無法上場時，主席可選擇替補人選。

聯盟今天公布，主席席佛（Adam Silver）選擇老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）和暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）補進明星賽陣容，楊恩將是第三度參加明星賽，2022年獲得年度新人的巴恩斯是首度入選。

29歲的安比德傷病史不少，2021年季後賽首輪因右膝傷勢缺席第5戰，2016到17賽季因左膝半月板動刀賽季提前告終，當時缺陣37場；本季又受膝傷所困，僅出賽34場的安比德雖有機會例行賽回歸，但離個人獎最低出賽65場仍有差距，等於宣告無緣MVP衛冕夢碎。

少了場均可貢獻35.3分的安比德，76人近7戰輸掉6場，排名已下滑到東區第5。

安比德和藍道無緣東區明星賽陣容，由楊恩和巴恩斯補上位置。楊恩目前場均27.3分排得分榜第8位，生涯最佳的10.9助攻更高居第二；巴恩斯本季20.2分、8.1籃板、5.8助攻和1.5阻攻都是生涯新高。