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PLG／曼尼高大三元、李威廷飆新高 國王年前重回龍頭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李威廷拿下生涯新高的13分。圖／新北國王提供
李威廷拿下生涯新高的13分。圖／新北國王提供

PLG農曆年前最後一戰今天在新莊體育館登場，由地主新北國王出戰高雄17直播鋼鐵人，兩隊在主力陣容都有人缺陣的情況下，國王今天靠著全隊6人得分上雙的團隊多點開花的攻勢，整場比賽壓著鋼鐵人打，最終以111：93重新要回龍頭寶座。

近期受到傷病所苦的國王與鋼鐵人在今天交鋒，其中地主國王雖然少了林書豪、牧倫斯與李愷諺，但國王更是少了兩大進攻核心鐵米與銳米，在進攻端受到的影響更甚。

而國王今天在主場出賽也展現多點開花的攻勢，不僅近況不錯的李威廷在上半場就在外線開炮，於第二節單節轟進3顆三分球，米歇爾也多次與隊友上演空中接力爆扣美技，讓國王上半場打完就取得11分領先。

易籃後國王的攻勢不減，先是蘇士軒在第三節砍進兩顆三分球，林力仁也在射箭國手弟弟林子翔到場觀賽下，於下半場砍進3顆三分球，幫助國王靠著多點開花的攻勢將領先優勢擴大到20分以上，並在第四節剩下8分鐘時得分就已經突破100分，最終國王也以111：93輕取鋼鐵人，在戰績榜上也再度超越夢想家重回龍頭寶座。

國王今天共計6人得分來到雙位數，其中曼尼高拿下15分13籃板10助攻完成個人生涯第3次大三元，至於李威廷則是攻下生涯新高的13分，林書緯21分8助攻，至於鋼鐵人則是以丹尼爾攻下22分同樣創下生涯新高，塔壁則拿下16分。

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