NBA／季中交易日湖人傳言不斷 曝總管佩林卡「整天通電話」

隨著NBA季中交易截止日的臨近，洛杉磯湖人隊的球員們似乎對於未來的變動並不擔心。

在剛剛結束的一段4勝2敗的客場之旅中，湖人隊延續了他們的連勝氣勢，這也是自12月初贏得拉斯維加斯季中錦標賽以來，湖人隊首度贏得3連勝。

面對如聯盟龍頭塞爾蒂克和東區勁旅尼克這樣的強隊能取得勝利無疑是鼓舞人心，即便是面對弱隊黃蜂的比賽也展現了湖人在面對對手強勢反撲時的堅韌信心。

透過這波3連勝，湖人距離西區蒂6名的太陽仍有3場勝差，在他們前面仍有鵜鶘和獨行俠這兩大對手需要超越。為了增加更多球隊競爭力，朝季後賽門票邁進，有關湖人交易補強的消息持續不斷。

根據媒體報導，有消息人士透露，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）一整天都「黏在電話上面」，一直忙於討論可能的交易。

佩林卡的這番動作表明，儘管球隊近期取得了一定的勝利，但湖人隊的管理層仍在積極尋求機會，希望通過交易來進一步加強球隊的陣容。這種主動尋求變化的態度，顯示出湖人隊對於未來仍充滿期待，希望能夠在季後賽中走得更遠。

在交易截止日期前的這段時間，湖人隊可能會尋求補強前鋒或後衛位置，以提升球隊的得分能力和防守強度。可能的交易對象包括那些能夠立即提升球隊競爭力的經驗豐富球員，或是具有潛力的年輕球員，他們能夠為湖人隊帶來新的活力和競爭力。

湖人隊的球迷和球員們勢必也會密切關注佩林卡的每一步動作，期待他能夠在交易截止日前為球隊帶來正面的變化。

無論結果如何，佩林卡和湖人隊管理層的努力都顯示了他們對於球隊未來成功的堅定承諾。隨著交易截止日的臨近，湖人隊是否能夠成功補強，將是所有人關注的焦點。