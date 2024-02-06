NBA／安比德手術樂觀估休1至2個月 有可能缺席更久

先前因對戰金塊賽前臨時退出引發議論的安比德（Joel Embiid），後續在對勇士比賽中帶傷上陣結果不慎左膝受傷，經過一段時間的評估後，終究還是決定動刀治療。儘管不見得會賽季提前報銷，但這仍對76人季後賽前景蒙上一層陰影。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的透露，最樂觀的情況下，安比德預計要缺席1到2個月的時間，若要透過手術完全修復他的半月板傷勢，勢必還會面臨更長的恢復期。

「他有可能會在賽季尾聲回歸，但這取決於傷勢嚴重程度和醫生的手術決定。現在可以知道的是，他的缺席時間最少也要1到2個月。」查拉尼亞說。

安比德是被診斷出左膝半月板瓣移位，被認為是半月板撕裂傷中相對複雜的情況。安比德本週將會接受修復手術。

安比德今年賽季依然有高檔演出，原本看似得分王和年度MVP都有望順利連霸，但這一傷可以說是摧毀了這些榮譽。

按照聯盟規定，年度個人獎項的資格需要至少出賽65場；至於得分王等這些攻守數據獎項，則是要至少出賽70%的例行賽，換算下來至少要打58比賽。

安比德本季一共出賽34場，平均得到35.3分11.3籃板5.7助攻1.8阻攻1.1抄截，投籃命中率53.3%。