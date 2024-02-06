NBA／交易後首次回籃網主場 厄文：很興奮但沒啥好討論的
厄文（Kyrie Irving）上季因「反猶爭議」遭籃網隊禁賽，儘管他後來歸隊，並幫助籃網打出好成績，仍在交易大限前喊「賣我」，最終被交易到獨行俠。明天獨行俠將作客籃網，這是厄文被交易後首度重返布魯克林，他也接受訪問，表達內心想法。
厄文接受《達拉斯晨報》訪問時表示，「我很興奮能在巴克萊中心（籃網主場）打球，除此之外沒有更多事可討論。這只是體育競賽，別把它變成其他事。」
當被問到如果球迷狂噓，會如何回應，厄文說，「有些人會喜歡你，有些人因你離開討厭你，這是聯盟的一部分，也是令人興奮的原因，要在混亂中保持冷靜。」
厄文勢必會成為球迷關注焦點，籃網教頭馮恩（Jacque Vaughn）表示，「希望球隊能專注在比賽，這才是我真正關心的，讓我們翻開新頁，試圖贏下比賽。」
籃網中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）則坦言，「有很多複雜的情緒，由於各種原因，厄文缺席很多比賽，但他一直是我的好導師，我們之間的關係超越籃球。」
2023-24 NBA即時比分
▪湖人2.5星火力四射合砍70分 氣勢驚人笑奪4連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言