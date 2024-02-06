NBA／交易大限前要補強才能爭冠？詹姆斯：這對我不是問題
NBA交易截止日倒數計時，近期遭遇傷兵問題的湖人隊是否需要透過交易改變成員？當家球星詹姆斯（LeBron James）被詢問時強調，不擔心球隊陣容，每場比賽就是全力準備。
本季NBA交易大限是9日，湖人今天雖以124：118擊敗黃蜂隊，27勝25敗戰績仍只排西區第9，離爭冠似乎有很遠距離。
有記者詢問詹姆斯，是否相信球隊陣容足以爭冠？或是需要做出改變？詹姆斯回說：「這對我不是問題。」
今天攻下26分的詹姆斯表示，喜歡所有湖人成員，「這些就是我所在意的。」他補充說，不論成員是誰，該做的就是準備好每一場比賽，「這些就是我們成員，所以沒什麼好說的了。」
今天得分比詹姆斯高的羅素（D'Angelo Russell），是交易傳聞中的成員之一，他表示不在意這些流言蜚語，做好自己工作是首要任務，畢竟是否會被交易並非自己能控制，「所以，就是打球，你無法掌控，再說一次，我也不在意。」
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