NBA／生涯第3次大三元助陣連勝 戴維斯：很棒的客場之旅
洛杉磯湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）以全方位的球技支援隊友詹姆斯（LeBron James）與羅素（D'Angelo Russell），除了拿下職業生涯第3次大三元，也協助湖人隊在客場以124比118擊敗夏洛特黃蜂隊。
戴維斯今天全場拿下26分，另有15個籃板和11次助攻；羅素拿下28分，詹姆斯也有26分入帳。湖人隊以4勝2敗結束客場之旅，沿途戰勝塞爾蒂克、尼克和勇士隊。
戴維斯表示，「我們在團隊表現方面做得很好」；「對我們來說，這是一次很棒的客場之旅，儘管我們還是輸了一些本來該贏的球。」
「我們之前輸掉兩場應該要贏的比賽，但又贏了兩場大家覺得我們會輸的比賽，當我們全力防守並用正確方式打球時，就是一支難以被擊敗的隊伍。」
「我們嘗試將這種能量從客場旅行中帶回家。」湖人隊8日將在主場迎戰衛冕冠軍丹佛金塊隊。
湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，自從去年12月贏得NBA季中錦標賽以來，全隊一直在苦苦掙扎，但他們已在客場之旅中建立了信心。
漢姆說，「這就是信任自己。如果逆境出現，我們可以克服它」；「我們不會乖乖收兵打道回府，我們是為了投入戰鬥」。
湖人遭遇黃蜂的頑強抵抗，黃蜂的布里吉斯（Miles Bridges）拿下41分居全場之冠，米勒（Brandon Miller）也有33分。
戴維斯指出，「布里吉斯投籃投到瘋。米勒也是如此」；「我們的防守強度在第四節下降。我們失去了對比賽的控制。」
「我們必須在比賽關門這方面做得更好，但儘管如此，我們很高興贏了。贏的是有點難看，但我們很高興取得了勝利。」湖人隊此役贏得3連勝之後，戰績來到27勝25敗，黃蜂隊則是吃下8連敗。
戴維斯的單場助攻數追平了職涯新高，他在第三節結束前即已拿下大三元。戴維斯本場還送出3次阻攻，最後一次的火鍋封殺了布里吉斯在賽末所投的一記關鍵三分球，協助球隊保住勝利。
湖人隊目前在西區排名第9，但前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因右腳扭傷缺席4週，由歸隊的八村壘（Rui Hachimura）提供戰力支援。
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