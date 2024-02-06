快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湯普森末節遭巴西小將取代 柯爾：他接受這安排

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森第四節收官階段枯坐冷板凳，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋原因。 路透
湯普森第四節收官階段枯坐冷板凳，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋原因。 路透

柯瑞（Stephen Curry）前一戰猛轟60分卻輸球，勇士隊今天客場之旅來到籃網隊主場，一路落後靠下半場反撲，最終以11分差距逆轉勝出，不過勇士第4節後段罕見讓手感不佳的湯普森（Klay Thompson）枯坐冷板凳，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋，與湯普森溝通過且他也接受下，才做出這樣的安排。

勇士本賽季一路走得跌跌撞撞，傳出很有可能在本周的交易大限前做出陣容異動，尤其近來年輕球員的表現逐漸變得穩定，是否會選擇將中生代甚至是球隊核心作為交易籌碼，受到各界高度關注。

本季狀態下滑最多的湯普森，儘管賽季至今仍有平均17.3分3.4籃板2.3助攻的數據，但已經創下自生涯前2個賽季以外的單季新低，三分球命中率更是生涯首度不到4成，加上日前更傳出湯普森一度婉拒勇士開出的2年4800萬美元續約價碼，讓他的處境變得尷尬。

今天與籃網的拉鋸戰，湯普森整場比賽手感不佳，第4節最後7分鐘就被換下場，且不再出賽，他的位置也被21歲的巴西小將桑托斯（Gui Santos）取代，上場僅18分鐘就拿下9分，還比湯普森還多1分，並有5籃板2阻攻。

這是桑托斯連續第3場比賽獲得上場機會，表現也受到柯爾肯定，「我們今天防守端做得很棒，讓籃網的投籃無法正常發揮，尤其桑托斯表現很好，他在場上不斷爭奪籃板、地板球，為球隊贏得額外的進攻機會，也讓柯瑞與庫明加庫明加（Jonathan Kuminga）能在進攻端扛起責任，這是一場團隊的勝利。」

湯普森出賽29分鐘拿下8分，三分球3投0中，但有6籃板3助攻2抄截；談到目前的狀態與處境，湯普森坦言確實不太輕鬆，但他仍為球隊年輕球員的表現感到開心，尤其是桑托斯。

柯爾解釋，第4節最後階段啟用桑托斯取代湯普森，獲得他的體諒，「主要根據球隊當時的表現，所以選用那套陣容收尾，我很喜歡這套陣容，所以就沒有做出改變，湯普森也接受這樣的安排。」

延伸閱讀

NBA／只有柯瑞是非賣品！傳勇士願聽取湯普森交易報價

連兩場輸1分是黎明前的黑暗 勇士四大跡象要翻身了！

NBA／勇士湯普森狀態回暖關鍵？賽前跳海、騎腳踏車

NBA／穿黑色T恤致敬勇士助教 柯爾：經歷過最悲傷的事

相關新聞

NBA／湯普森末節遭巴西小將取代 柯爾：他接受這安排

柯瑞（Stephen Curry）前一戰猛轟60分卻輸球，勇士隊今天客場之旅來到籃網隊主場，一路落後靠下半場反撲，最終以...

NBA／狀態差、關鍵時刻坐板凳 湯普森不開心：很難接受

近況不佳的金州勇士今天作客布魯克林籃網，靠著柯瑞（Stephen Curry）飆進29分，包括完成生涯累積3600顆三分球的紀錄下，以109比98獲勝，但據美媒報導，湯普森（Klay Thompson）卻不開心。

NBA／客場7連戰拿6勝 快艇教頭對這點仍不滿意

快艇、老鷹隊今天上演飆分大戰，兩隊第4節得分都超過40分，僅管快艇最終以149：144奪勝，教頭泰隆魯（Tyronn L...

NBA／傳詹皇向湖人施壓 希望球隊在交易大限前展現侵略性

目前戰績26勝25敗西區排名第九的湖人隊，成績不如外界預期，而日前才澄清自己不會要求交易的洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），就希望球隊在交易大限前展現積極態度，「復刻」上季成功在季中

NBA／史上首見！柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拼4千大關

在兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的協助之下，柯瑞（Stephen Curry）無須一人狂砍60分，勇士還是能穩住領先優勢，順利取

NBA／傳太陽想要黃蜂家暴男或籃網奧尼爾 交易籌碼曝光

太陽隊本季組成以杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）三巨頭為核心的陣容，戰績卻不如預期，只排在西區第6。隨著交易截止日逼近，傳出高層正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。