NBA／湯普森末節遭巴西小將取代 柯爾：他接受這安排

柯瑞（Stephen Curry）前一戰猛轟60分卻輸球，勇士隊今天客場之旅來到籃網隊主場，一路落後靠下半場反撲，最終以11分差距逆轉勝出，不過勇士第4節後段罕見讓手感不佳的湯普森（Klay Thompson）枯坐冷板凳，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後親自解釋，與湯普森溝通過且他也接受下，才做出這樣的安排。

勇士本賽季一路走得跌跌撞撞，傳出很有可能在本周的交易大限前做出陣容異動，尤其近來年輕球員的表現逐漸變得穩定，是否會選擇將中生代甚至是球隊核心作為交易籌碼，受到各界高度關注。

本季狀態下滑最多的湯普森，儘管賽季至今仍有平均17.3分3.4籃板2.3助攻的數據，但已經創下自生涯前2個賽季以外的單季新低，三分球命中率更是生涯首度不到4成，加上日前更傳出湯普森一度婉拒勇士開出的2年4800萬美元續約價碼，讓他的處境變得尷尬。

今天與籃網的拉鋸戰，湯普森整場比賽手感不佳，第4節最後7分鐘就被換下場，且不再出賽，他的位置也被21歲的巴西小將桑托斯（Gui Santos）取代，上場僅18分鐘就拿下9分，還比湯普森還多1分，並有5籃板2阻攻。

這是桑托斯連續第3場比賽獲得上場機會，表現也受到柯爾肯定，「我們今天防守端做得很棒，讓籃網的投籃無法正常發揮，尤其桑托斯表現很好，他在場上不斷爭奪籃板、地板球，為球隊贏得額外的進攻機會，也讓柯瑞與庫明加庫明加（Jonathan Kuminga）能在進攻端扛起責任，這是一場團隊的勝利。」

湯普森出賽29分鐘拿下8分，三分球3投0中，但有6籃板3助攻2抄截；談到目前的狀態與處境，湯普森坦言確實不太輕鬆，但他仍為球隊年輕球員的表現感到開心，尤其是桑托斯。

柯爾解釋，第4節最後階段啟用桑托斯取代湯普森，獲得他的體諒，「主要根據球隊當時的表現，所以選用那套陣容收尾，我很喜歡這套陣容，所以就沒有做出改變，湯普森也接受這樣的安排。」